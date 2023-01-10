Bakan Soylu açıkladı! Gabar'da 2'si gri kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu, katıldığı bir canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

Terörle mücadelede son durum

30 Nisan 2022 tarihinde, İsmail Can Akdeniz. Cudi'de şehit oluyor. 1800 metre uzaktan atımla şahadete erişiyor. Arkadaşı var yine teğmen. Aslında görev yılı doluyor. Geçtiğimi temmuz ayında doğu görevini doldurup dönmesi lazım. Ama kafasında arkadaşının intikamı alıp dönmek var. Ve tüm operasyonlara katılıyor. Bugün günlerden 10 Ocak. Türkiye'nin dağlarında eskiden ocak aylarında operasyon yapmak adet değildi. Biz Aralık ayında 11 terörist etkisiz hale getirdik, 2 tanesi teslim oldu.

Bu ay da Gabar Dağı'nda, teğmenimizin katıldığı, rahmetli İsmail'imizin intikamının alınacağının yeminin ettiği ve eşi hamile olan teğmenimi bugün çatışmaya giriyor ve timiyle beraber 4 teröristi etkisiz hale getiriyor. 2 metreden mağarayı tespit ediyor ve 2'si gri kategoride olan 4 teröristi etkisiz hale getiriyorlar. Ve Gabar Dağı'nda 7 terörist vardı, 4'ü gitti. Şimdi 3 kaldı. Cudi Dağı tertemiz. 2 Yaralımız var, 4 teröristte etkisiz hale getirildi.

120'nin altında terörist kaldı

Bu ülkede akşam saat 4'ten sonra vatandaşlarımız kepenklerini kapatıp eve gitmek zorunda kalıyorlardı. Bu ülkede birileri sözde mahkeme kurup, vergi topluyordu. Bu gücü dağdan alıyorlardı. Karadeniz'de bugün terörist yok, Kars-Erzurum kırsalında terörist yok, tertemiz. Bingöl'de terörist yok tertemiz.

Muhalefet sınır ötesi tezkereyi bize vermedi. Sınır ötesi tezkere vermemek sadece teröristlerin orada konuşlanmasını sağlamak değil aynı zamanda Amanosları terör örgütünün yatağı haline getirmektir ve burası bugün tertemiz. Tunceli'de 1600 terörist vardı. Şu anda 2 terörist Tunceli hattında var, 4 teröristte Erzincan'ın alt bölgesinde var. Türkiye dağlarında, 120'nin altında terörist kaldı. Bu yıl 66 terörist dışarıdan girmesine rağmen. Türkiye'nin terörle mücadelede geldiği durum budur.

Diyarbakır'da OSB'de şu anda 450 yatırımcı sıra bekliyor. Çinko fabrikası yapıldı 105 milyon dolara, Çinko nerede üretiliyor Hakkari'de, Siirt'te. Önemli bir ithalat kalemiydi. Terör olsa oradan oraya gelebilir miydi? Türkiye 81 ilde nasıl üniversite yapmışsa, Doğu ve Güneydoğu'nun tamamında üniversite kuruyor. Yani hem terörle, teröristle mücadele etti. Terörü kaynağında yok edeceksin. Sürekli taarruz mantığıyla bunu sağlayacaksın. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, şu anda doğu ve güneydoğuda büyükşehirlerimizden daha fazla öğretmen var. Çocuklarımızın öğretmen eksiği olmadı o bölgede. Olmadığı için bugün Hakkari'de 2016-2017-2018-2019'da hiçbir çocuk tıp fakültesi kazanamıyorken, bugün 2020'de 4, 2021'de 19, 2022'de 26 çocuk tıp fakültesi kazandı. Diyarkakır'da Sur restore ediliyor, tüm tarihi eserler restore ediliyor. Kiliselerden camilere kadar. Bambaşka bir tabloya eviriliyor. Aynı zamanda teröre hizmet eden belediyeler el çektirildiği için o paralar vatandaşa gidiyor. Yol yapılıyor, spor merkezleri yapılıyor, kadın-genç kültür merkezleri yapılıyor. Doğu ve Güneydoğu kendisini buldu. Teröristlerin hakimiyetinden ve çocuklarının ellerinden almalarından kurtuldu. Türkiye bir boş kabı dolduruyor. Ekonomik açıdan, sosyal hayat açısından, kalkınmamız açısından. Sürekli oraya su koyuyorlar. Gençler okuyor, insanlarımız iş buluyorlar.

FETÖ'ye diz çökerttik

Gabar'da petrol kuyusu açıldı, verimliliği ve kalitesi iyi bir petrol. Çalışmalar yapılıyor, yakın zamanda yeni kuyular bulma ümidi içerisindeler. Bu yıl PKK'ya katılan 57 kişi. Biz bu rakama 5558'den geliyor ve şimdi 57 kişi. Terör örgütünden teslim olan 125. PKK, Türkiye'ye baskı oluşturmaya çalışırken, biz onun içini baskı altına aldık. Terör örgütüne 2015-2016 yıllarında 3 bin civarında terör saldırısı varken, bugün bu saldırı 180'ler civarında.

Doğu'nun makus talihini Tayyip Erdoğan yendi. Hem de Gezi olaylarına, 17-25 Aralık'a rağmen, 6-8 Olaylarına rağmen. Sur nasıldı? Şırnak nasıldı? Cizre nasıldı? Yakıp yıkmışlardı, insanları korkutmuşlardı. Bugün bir medeniyetin yeniden ihya edildiğini hep beraber görüyoruz. Fırat Kalkanı neden yapıldı? Biz DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek ülkeyiz. Temizlediğimiz yerlerde bu mücadeleyi sürdüren tek ülkeyiz. FETÖ'yle mücade etmedik mi? FETÖ'ye diz çökerttik. ABD'nin korumasına rağmen diz çökerttik. Tayyip Erdoğan, Türk tarihine altın harflerle geçecektir.

FETÖ, küresel imparatorluğun tapınakçıların Türkiye'yi, Türk devletlerini, Müslüman dünyayı işgal hareketidir. Bunu Tayyip Erdoğan çözdü. Biz FETÖ'yle hale mücadelemizi sürdürüyoruz. DEAŞ, dünyayı müslümanlıktan nefret ettirmek için icat edilmiş bir örgüttür. FETÖ, müslümanlığı hristiyanlaştırmak üzere kurulmuş bir terör örgüttür. Türkiye'nin en kuvvetli yeri olan Doğu ve Güneydoğu'dan tamamen müslümanlığı söküp almak ve başkalaştırmak için kurulmuş dinsiz bir terör örgütüdür.