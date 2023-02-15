Bakan Soylu açıkladı! Antakya'da 2 konuttan 1'i yıkık

Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Delillendirme faaliyeti tamamlanmadan enkaz kaldırılmıyor.' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenledi. Bakan Soylu'nun sözlerinin satırbaşları:

Binaların yüzde 40'ında hasar tespiti yapıldı.

Delillendirme faaliyeti tamamlanmadan enkaz kaldırılmıyor.

Antakya'daki iki konuttan biri yıkık ya da yıkılması gerekiyor.

Evler bir yılda teslim edilecek.

Bölgede güvenlik güçlerimizin sayısını 3 katına çıkardık.

Şu an bir salgın hastalık yayılımı yok.

Bu şehirler sağlam zemin üzerinde yeniden vatandaşlarımız burada yaşayan hemşehrilerimizin şehri olarak hayatiyetine devam edecektir. Binaların nereye yapılacağına dair tespitler tamamlandı.