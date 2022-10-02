Bakan Soylu: 98 terörist etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022-2023 Eren Abluka sonbahar kış operasyonlarının 1600 personelle başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022-2023 Eren Abluka sonbahar kış operasyonlarının başlatıldığını belirterek, "Kaval Dağları da şahit olsun, 29 Ekim 2023'te bu ülke sınırları içerisinde, bu kahramanlarımızın ortaya koymuş olduğu cesaret, bilgi, birikim, tecrübe ve hakikaten büyük bir muharebe gücü sağlayan bir anlayışla kırsalda tek bir terörist kalmayacak." dedi.

Bakan Soylu, beraberinde Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Şırnak'ta Kaval Dağı Bestler Dereler bölgesinde Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesinin açılışını gerçekleştirdi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Soylu, Kaval Dağı Üs Bölgesinin bu bölgeyi kontrol altında tutmaya çalışan ve tam anlamıyla da bu bölgenin güvenliğini sağlamaya çalışan bir üst bölgesi olarak mayıs ayında yapılmaya başlandığını belirterek, "60 personelin kalacağı, operasyon merkezi olarak da değerlendirdiğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla teröristlerin inlerine girmeyi terörle mücadelenin ana şiarı olarak değerlendirdiğimiz üst bölgelerimizden biri olarak tanımlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Her yıl operasyonlar planlı bir şekilde gerçekleşiyor

Soylu, her yıl operasyonları planlı bir şekilde gerçekleştirdiklerine işaret ederek, terörle mücadelenin karşı karşıya kalınan bir çatışma anından sonra başlatılmadığını, bu topraklardan tüm teröristler temizleninceye kadar devam ettirileceğini, terör neredeyse oraya kadar gidilerek terörün orada bertaraf edileceğini bildirdi.

Yıllarca terör örgütünün kullandığı alanları, ay yıldızlı bayraklarla donatacaklarını, bu mücadeleden bir an olsun çekinilmeyeceğini dile getiren Soylu, "Kahramanlarımızla, cesaretli gözü pek, gözü kara vatan evlatlarımızla bu mücadeleyi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Soylu, Kaval-Bestler Dereler, Gabar, Cudi ve Beytüşşebap'ta yaklaşık 40 terörist kaldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Buralarda binlerce teröristin sadece dağları ve kırsalı etki altına almadığı, şehirleri de ürküttüğü ve korkuttuğu, insan hayatını tedirgin ve tehdit ettiği, ticaret hayatını neredeyse felce uğrattığı, üniversite, okul ve eğitim hayatını esir ve teslim aldığı bir terörist varlığından bugün sayısı 40 teröriste kadar gelmiş oldu. Yani sınırlarımız içerisinde bulunan 120'nin altındaki teröristin üçte biri bu bölgede. Bu bölgeye yani Herekol, Gabar, Beytüşşebap ve Cudi'ye bu ehemmiyeti vermemizin ve burayı ağırlık merkezi yapmamızın en önemli sebeplerinden biri terör örgütünü aynen Tendürek, Amanoslar'daki gibi söküp atıp, bir daha buraya gelebilme imkanı ve fırsatı tanımamaktır."

"Kırsalda tek bir terörist kalmayacak"

"2022-2023 sonbahar kış dönemi Eren Abluka operasyonlarına başlıyoruz." diyen Soylu, dün itibarıyla jandarma, polis özel harekat ve güvenlik korucularının yer aldığı 1600 personelden oluşan 125 timle ilk sonbahar, kış operasyonunun başlatıldığını bildirdi.

2022-2023 Eren Abluka sonbahar kış operasyonlarına ilişkin Soylu, şöyle dedi:

"Kaval Dağları da şahit olsun 29 Ekim 2023'te bu ülke sınırları içerisinde, bu kahramanlarımızın ortaya koymuş olduğu cesaret, bilgi, birikim, tecrübe ve hakikaten büyük bir muharebe gücü sağlayan bir anlayışla sınırlarımızın içerisindeki kırsalda tek bir terörist kalmayacak. Tabi Meclis'teki teröristleri saymıyoruz. Ve özellikle 246 bölgede, 1 Ekim 2022, 15 Nisan 2023 tarihleri arasında toplam 8 bin 555 operasyon gerçekleşecek. Burada inşallah 15 Nisan'a vardığımızda terörist sayısı daha da azalmış, daha çok mağaralarına girilmiş, daha çok mühimmatları ele geçirilmiş şekilde bu dağlar tertemiz olacak. Bu dağlar bizimdir bu dağlar bu büyük milletindir. Bu dağlar kardeşliğimizin, birliğimizin, beraberliğimizin, hürriyetimizin, tam bağımsızlığımızın sembolüdür. Dün sabah başlayan 'Eren Abluka Sonbahar Kış Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz' operasyonunda 2 terörist sarı torbaya girmiştir. Bu iki teröristin de kırsal yapılanmada olduğu, isimleri, kod isimleri hangi alanda terör faaliyetleri yürüttükleri arkadaşlarımız tarafından tespit edilmiştir. Bu iki terörist ile makineli tüfek, 3 keskin nişancı tüfeği, piyade tüfeği, kaleşnikof piyade tüfeği, 4 el bombası, 7 el yapımı patlayıcı, 3 dürbün ve bunların sığındıklarını tespit ettiğimiz 8 sığınak, 3 bin 500 mühimmat ele geçirilmiştir."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, başlatılan 2022-2023 Eren Abluka sonbahar kış operasyonlarına ilişkin, "Biz buradayken 1600 kahraman kardeşimiz, Bestler Dereler, Herekol, Beytüşşebap, Cudi ve Gabar'da her tarafı didik didik arıyorlar, teröristleri bulabilmek için. İnanıyorum ki milletimize ilkbahar, sonbahar, kış operasyonları bittiği andan itibaren güzel haberler ve müjdeler vereceğiz." dedi.

Bakan Soylu, beraberinde Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile katıldığı, Şırnak'ta Kaval Dağı Bestler Dereler bölgesinde Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesinin açılışında gazetecilere, yürütülen terörle mücadeleye değinerek, bunun tarihi ve önemli başarılar olduğunu belirtti.

"Bunlar Türk devlet sisteminin terörle mücadele kapasitesinin nereye geldiğinin en önemli işaretidir. Allah'a şükürler olsun, profesyonel düşünen, birtakım dış oyunları bozabilme kabiliyetine sahip terörle mücadele kapasitemiz, anlayışımız vardır. Ve yine hemen yakın zamanda Eren Abluka operasyonları kapsamında çok uzun yıllardan beri kullandıkları bir tüneli de arkadaşlarımız bulmuşlar ve imha etmişlerdir." ifadelerini kullanan Soylu, güvenlik güçlerine dikkatleri, ısrarlı takipleri ve aynı zamanda sonuç alıcı hamleleri için millet adına teşekkür ettiklerini bildirdi.

"İlkbahar yaz Eren Abluka operasyonlarında 98 terörist etkisiz hale getirildi"

"Biz buradayken 1600 kahraman kardeşimiz, Bestler Dereler, Herekol, Beytüşşebap, Cudi ve Gabar'da her tarafı didik didik arıyorlar, teröristleri bulabilmek için. İnanıyorum ki milletimize ilkbahar, sonbahar, kış operasyonları bittiği andan itibaren güzel haberler ve müjdeler vereceğiz. Allah korusun, Allah onları muhafaza etsin." diyen Soylu, gerek şehirde gerekse de kırsalda operasyonların sürdüğünü ifade etti.

Soylu, bu operasyonlara "Eren" ismini verdiklerini, daha sonra tüm terörü abluka içerisine almaya çalıştıkları için operasyonlara "Eren Abluka" dediklerini belirterek, terörü abluka içine alıp tamamen yok etmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Başlatılan 2022-2023 Eren Abluka sonbahar kış operasyonlarına değinen Soylu, dün itibarıyla ilk temasın gerçekleştiğini söyledi.

Eren ilkbahar ve yaz operasyonunda 9 bin 159 operasyon gerçekleştiğine işaret eden Soylu, planlanan operasyonun yüzde 105'ini, yani tamamından yüzde 5 daha fazlasını gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Ele geçirilenler hakkında Soylu, şunları söyledi:

"Kahraman jandarmamıza, özel harekat polislerimize, komutanlarımıza, valimize, tüm mülkü idareye, savunma sanayisine, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere terörle mücadelede en ufak bir şey eksik etmeyen tüm devlet yöneticilerimize, dualarını esirgemeyen aziz milletimize minnet ve şükranlarımızı ifade ediyoruz. İlkbahar yaz Eren Abluka operasyonlarında 98 terörist etkisiz hale getirildi, 490 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirildi, 368 silah, 710 el bombası, 110 el yapımı patlayıcı, 4 ton 100 kilogram patlayıcı, 330 bin mühimmat ele geçirildi. 1050 tüp, 78 milyon kök Hint keneviri, 5 milyon kök skunk, 12 ton esrar, 25 jeneratör, 74 dürbün, 30 güneş paneli, 28 ton da gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi."

Bu operasyonları gerçekleştiren kahraman güvenlik güçlerine minnet ve şükranlarını ifade ettiklerini belirten Soylu, şehit olan güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı bir yaşam diledi.

Bakan Soylu, "Allah bizi onlara mahcup etmesin." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak Valisi Osman Bilgin ve AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ile üs bölgesinin açılışını gerçekleştirdi.