AjansHaber.com.tr Gündem 27 yıldır örgütte olan terörist teslim oldu

Bakan Soylu: 27 yıllık terör örgütü mensubu Şanlıurfa'da teslim oldu

İçişleri Bakanı Soylu, 27 yıllık terör örgütü mensubunun Şanlıurfa'da teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, "Hakkari'deyiz. Öyle güzel şeyler oluyor ki, 27 yıllık terör örgütü mensubu Şanlıurfa'da, dağdan inip teslim oldu. Allah'ım bu millete o günü göster." paylaşımında bulundu.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Bakan Pakdemirli zeytin hasadına katıldı
HDP'li isimden partisiyle ilgili flaş açıklama
Şehit babasından İmamoğlu'na büyük şok
Bakanlık 'müjdeler olsun' diyerek paylaştı
FOX'un yeni algısı da çöktü!
Yalova'da Atatürk maskesiyle yolsuzluk
PKK/KCK'ya Sincar'da ağır darbe