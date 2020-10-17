Bakan Soylu: 27 yıllık terör örgütü mensubu Şanlıurfa'da teslim oldu
İçişleri Bakanı Soylu, 27 yıllık terör örgütü mensubunun Şanlıurfa'da teslim olduğunu bildirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından, "Hakkari'deyiz. Öyle güzel şeyler oluyor ki, 27 yıllık terör örgütü mensubu Şanlıurfa'da, dağdan inip teslim oldu. Allah'ım bu millete o günü göster." paylaşımında bulundu.
Hakkari'deyiz— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) October 16, 2020
Öyle güzel şeyler oluyor ki, 27 yıllık terör örgütü mensubu
Şanlıurfa'da, dağdan inip teslim oldu...
Allah'ım
Bu Millete o günü göster 🤲
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