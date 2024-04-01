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Bakan Şimşek'ten 'Orta Vadeli Program' açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, seçim sonuçlarına ilişkin olarak "Orta Vadeli Programı güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten 31 Mart yerel seçimleri sonrası ekonomi mesajı geldi.

Bakan Şimşek "OVP’de açıklanan takvime uygun olarak hayata geçireceğimiz yapısal reformlar ile ekonomide dönüşümü gerçekleştirerek verimlilik ve rekabet gücü artışı sağlayacağız." dedi. 

Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

"Mahalli seçim sonuçları milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun. Eylül 2023’te açıkladığımız Orta Vadeli Programımızı (OVP) güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.

"ANA HEDEFİMİZ TEK HANELİ ENFLASYON"

Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız. OVP’de açıklanan takvime uygun olarak hayata geçireceğimiz yapısal reformlar ile ekonomide dönüşümü gerçekleştirerek verimlilik ve rekabet gücü artışı sağlayacağız.

"KARARLIYIZ, BAŞARACAĞIZ"

Böylece sürdürülebilir büyüme amacımıza ulaşarak sağlayacağımız kalıcı refah artışı toplumun tüm kesimlerince paylaşılacaktır. Başarıya giden yol azim, kararlılık ve sabır ister. Azimliyiz, kararlıyız, başaracağız."

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