Bakan Şimşek'ten Merkez Bankası ve döviz kuru açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan Merkez Bankası'nın kura müdahale ettiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

"Rezerv satışı ile kura müdahale iddiası gerçeği yansıtmamaktadır"

Bakan Şimşek, "Merkez Bankası’nın seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Şimşek, sermaye piyasalarını ve Türk lirası enstrümanlarını geliştirmek ve cazip kılmak adına çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.

Şimşek, "Zaman içinde bütün sorunların üstesinden geleceğiz" mesajını paylaştı.