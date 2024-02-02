Bakan Şimşek: Kararlılıkla devam ediyoruz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, kendisine ve ailesine yönelik sürdürülen itibar suikastı nedeniyle görevinden affını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan istediğini açıkladı.

Erkan'ın bu açıklaması sonrasında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bir açıklama paylaştı: