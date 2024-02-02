AjansHaber.com.tr Gündem Bakan Şimşek'ten istifa sonrası ilk açıklama!

Bakan Şimşek: Kararlılıkla devam ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB Başkanı Erkan'ın istifası sonrası "Ekonomi programımız, kesintisiz ve kararlılıkla devam etmekte" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, kendisine ve ailesine yönelik sürdürülen itibar suikastı nedeniyle görevinden affını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan istediğini açıkladı.

Erkan'ın bu açıklaması sonrasında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bir açıklama paylaştı:

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