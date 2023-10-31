Bakan Şimşek’ten enflasyon mesajı!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, bütçe sunumunda konuştu. Türkiye’nin daha dengeli, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir yüksek büyüme ile kalıcı refah artışını hedeflediğini belirten Bakan Şimşek şöyle devam etti:

“2022 yılında 254,2 milyar dolar ile rekor kıran ihracatın, bu yıl 255 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Ticaret ortaklarımızdaki zayıf büyüme, 2023 yılı ihracatımızın sınırlı kalmasında belirleyici olmuştur.

Merkez Bankamız, ihracatçıların finansmana erişimini desteklemek için günlük reeskont kredi limitini 10 kat artırarak 3 milyar liraya yükseltmiş olup, ihracatçılara piyasa koşullarının altında bir maliyetle finansman sağlamaktadır. Türkiye 2022 yılında dünyada en çok turist ağırlayan dördüncü ülke olmuştur. Bu yıl Ocak Eylül döneminde turizm gelirleri yıllık yüzde 20 artarak yaklaşık 42 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu artışta, yürütülen pazar ve ürün çeşitlendirme politikaları ile tanıtım faaliyetleri etkili olmuştur. Turizm gelirlerinin 2023 yılında 55,6 milyar dolar, 2024’te ise 59,6 milyar dolar olmasını bekliyoruz.”

Çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz

Çalışanlara, Ocak ve Temmuz aylarında dönemsel zamma ilave oransal ve seyyanen artış yapılarak, en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltildiğini hatırlatan Bakan Şimşek, “Böylece 2023 yılında en düşük memur maaşındaki artış oranı yüzde 141,8; ortalama memur maaşındaki artış oranı ise yüzde 128,8 olmuştur” dedi.

Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ekim ayı itibarıyla Tek Hazine Kurumlar Hesabı kapsamına alınan kurum sayısı 257’ye yükselmiştir. Uygulama sayesinde toplamda 100 milyar lirayı aşan bir kaynak büyüklüğüne ulaşılmış, merkezi yönetim bütçe gelirlerine 19 milyar liranın üzerinde katkı sağlanmıştır.

Bu yıl için öngördüğümüz deprem kaynaklı harcamalar 762 milyar lira olup, milli gelirin yaklaşık yüzde 3’üne tekabül etmektedir. 2024 yılında ayırdığımız kaynak ise 1 trilyon 28 milyar lira olup, milli gelirin yüzde 2,5’i seviyesindedir.

Bankacılık sektörü, güçlü sermaye yapısı, yüksek aktif kalitesi ve yeterli likidite düzeyi ile sağlıklı bir görünüme sahiptir. Eylül itibarıyla sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 18,5 ile yasal gereklilik olan yüzde 8'in oldukça üzerinde, takipteki kredilerin oranı ise yüzde 1,5 gibi düşük bir seviyededir.

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından paylaşılan rapora göre, ülkemiz 40 FATF standardının 39’u ile uyumludur. Teknik uyum kapsamında, hazırlıkları devam eden tek husus kripto varlıklar ile ilgili çalışmalardır. Bu konuda da gerekli çalışmalarımız nihai aşamaya gelmiştir. Bu haliyle Türkiye teknik uyumda en başarılı ülkeler arasına girmiştir. Bu kapsamdaki çalışmalarımızı artırarak devam ettirmeye kararlıyız. Uygulamada sağlayacağımız etkinlik ile ülkemizi gri listeden çıkarmak için çaba gösteriyor.”

75 bin işletmeye, 178 milyar

20 Ekim tarihi itibarıyla yürürlükte olan destek paketleri aracılığıyla yaklaşık 75 bin işletmeye toplam 178 milyar lira kredi kullandırdıklarına dikkat çeken Bakan Şimşek, “Geçen hafta açıkladığımız Hazine Kefalet Paketi ile ihracatçımıza ve yeşil dönüşüm yatırımlarına 25 milyar lira ilave kaynak sağlayacağız” diyerek şunları söyledi:

“Girişimcilik ekosistemini desteklemeye devam ediyoruz.Bu kapsamda, yenilikçi, teknoloji odaklı ve hızlı büyüme potansiyeline sahip girişimlerin desteklenmesi amacıyla, Bakanlığımız ortaklığındaki Türk Büyüme ve İnovasyon Fonu ile Tech-InvesTR programı kapsamında girişim sermayesi fonlarına yaklaşık 770 milyon lira kaynak aktarımı yaptık.

Bakanlığımızın kaynak aktardığı fonlar aracılığıyla bugüne kadar 200’ün üzerinde girişim şirketine yatırım yapılmış olup, bu şirketlere diğer fon yatırımcılarıyla beraber yapılan yatırım tutarı 5,5 milyar liraya ulaşmıştır.

Bütçemizin sağlıklı ve sürdürülebilir kaynaklarla finanse edilmesini önemsiyoruz. Vergi düzenlemelerinde adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve şeffaflık ilkeleri dikkate alınarak, vergi tabanının genişletilmesi ve gönüllü uyumun artırılmasına yönelik çalışmalara devam edeceğiz.

Bu ilkelere ve mali disipline bağlı kalarak; kalkınmanın, istihdamın, sosyal politikaların ve ihracatın desteklenmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve rekabet gücünün artırılması gelir politikalarımızın temel eksenini oluşturmaktadır.

Anlaşılabilir, kolay uygulanabilir, güncel gereksinimleri karşılayan bir vergi yapısının oluşturulması, dolaysız vergilerin bütçe içindeki payının artırılması temel amacımızdır.

Etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimlerin kaldırılması hususunda kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Bu kapsamda temel vergi kanunlarını gözden geçiriyoruz. Program döneminde çalışmalarımızı Meclisimizin takdirine sunacağız.”

Komisyonda gerginlik

Bu arada Bakan Şimşek’in sunumu sırasında dağılan kitapçıkla söylenen rakamlar arasında uyuşmazlık olduğunu belirten İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, konuşmaya müdahale etti.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş araya girerek Usta’yı konuşmayı bölmemesi için uyardı. Kısa süreli yaşanan gerginliğin ardından Bakan Şimşek konuşmasına devam etti.