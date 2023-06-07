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Bakan Şimşek'ten ekonomi mesajı!

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ekonomi yönetiminde kurallara dayalı politika oluşturulacağını vurguladı. Şimşek, "Öngörülebilirliği artırmak için kurala dayalı politika taahhüdümüzü teyit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. 

Beş yıllık aranın ardından kabinede yer almanın büyük bir onur olduğunu ifade eden Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

"Kurala dayalı politika" vurgusu 

Bakan Şimşek, ekonomi yönetiminde kurallara dayalı politika oluşturulacağının altını çizdi. Şimşek, "Öngörülebilirliği artırmak için kurala dayalı politika taahhüdümüzü teyit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

 

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