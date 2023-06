Bakan Şimşek'ten ekonomi mesajı!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Beş yıllık aranın ardından kabinede yer almanın büyük bir onur olduğunu ifade eden Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

"Kurala dayalı politika" vurgusu

Bakan Şimşek, ekonomi yönetiminde kurallara dayalı politika oluşturulacağının altını çizdi. Şimşek, "Öngörülebilirliği artırmak için kurala dayalı politika taahhüdümüzü teyit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

As we navigate through domestic and international challenges, we affirm our commitment to rules based policy making to enhance predictability.



