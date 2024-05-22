Bakan Şimşek'ten 'Borsa' açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Finansal Okuryazarlık Platformu Lansmanı'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek, "Finansal okuryazarlığın müfredata eklenmesi için MEB ve SPK ile çalışıyoruz" dedi.

Tek haneli enflasyon için tarih veren Bakan Şimşek, "Yaz aylarından itibaren enflasyon çok hızlı bir şekilde gerileyecek. Aylık enflasyon bizim hedeflerimizle uyuşmaya başladı" dedi.

Bakan Şimşek, borsa konusunda da uyarıda bulunarak, "Borsa bir oyun alanı değil; bilgiye, analize dayalı değerlendirmeler üzerinden kararlar vermemiz lazım" dedi.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

"ENFLASYON MAYIS'TA ZİRVEYE ULAŞACAK"

"Dezenflasyon programımız başarılı şekilde uygulanıyor. Aylık enflasyon rakamlarıyla hedeflerimiz örtüşmeye başladı. Mayıs ayında yıllık enflasyon yükselmeye devam edecek. Her platformda söylüyorum. Geçen sene Mayıs'ta aylık enflasyon 0'a yakın, bu yıl yüzde 3 de çıksa artışı gösteriyor. Enflasyon Mayıs ayında zirveye ulaşacak. Yaz aylarında baz etkisi, para politikası, mali politika adımları, gelirler politikasının desteğiyle enflasyon çok hızlı şekilde bu sene sonunda 30'lu rakamları görür, gelecek sene de 10'lu, bir sonraki sene de tek hane. Biz buna fiyat istikrarı diyoruz."

"BORSA OYUN ALANI DEĞİL"

"SPK'ya büyük sorumluluklar düşüyor. Vatandaşımız borsada oynuyorum diyor, burası oyun alanı değil. Burası yatırım yapılan bir alan. Hisse senedi aldığınız zaman şirketi satın almış oluyorsunuz. Burası oyun alanı değil. O nedenle bilgiye dayalı, analize dayalı değerlendirmeler üzerinden kararlar vermemiz lazım. Borsada hesabınız yoksa, kriptoya bulaşmadıysanız da verdiğiniz kararlar alternatifi olan kararlardır. Her şeyin alternatif zaman maliyeti var. Bu kararları bilgiye dayalı verirsek anlamlı olur. Bileşik faiz nedir, gerçek kar nedir? Dönem dönem her seviyede bunları görebiliyoruz."

"Şu sektörün karı şuradan şuraya çıktı diyorlar, o dönem de enflasyon yüzde kaç? Banka şu kadar kar etti, sermayesi ne kadar, enflasyon kaç, karşılaştırın, acaba gerçekten değer yaratmışlar mı, sermaye erimiş mi? Her seviyede finansal okuryazarlık çok değerlidir. Finansal okuryazarlık, SPK'nın atması gereken konsept husus değildir."

"KOLAY PARA KAZANMA RİSKLİDİR"

"Vatandaşlarımıza diyorum, kolaycı para kazanma yolları risklidir, tehlikelidir. Risk ve getiri. Biri çok getiri vaat ediyorsa bilin ki orada riskler de yüksektir. Birileri size yüksek getiri vaat ediyorsa bilin ki çok riskli faaliyettir. Tüyo ve duyumlarla hareket etmeyin."