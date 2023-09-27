Bakan Şimşek: Doğru yoldayız, güven geri geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ekonomik göstergelerine dair önemli mesajlar verdi.

Bakan Şimşek, uyguladıkları yeni ekonomi politikaları sonrası gelinen noktayı değerlendirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, enflasyonla mücadele kapsamında politika faizini yüzde 25'ten yüzde 30 düzeyine çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan destekliyor

Şimşek, son dönemdeki faiz artışlarının arkasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "destek ve bağlılığının" olduğunu vurguladı.

Ekonomi yönetimi için oluşturulan yeni teknokrat kadro yatırımcıların güvenini tesis ederken, Şimşek "sabır" çağrısı yaptı.

"Güvenin geri döndüğüne dair güçlü kanıtlar var"

Financial Times'a verdiği demeçte Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Doğru yoldayız. Güvenin geri döndüğüne dair güçlü kanıtlar var. Fakat sabırlı olmalıyız, zorlu olmaya devam ediyor. Halihazırda belirgin önlemler aldık."

Şimşek, izledikleri yol haritasının enflasyonu dindirmeye, ülkenin tükenen döviz rezervlerini yeniden inşa etmeye ve büyüyen cari açığı azaltmaya odaklanacağının altını çizdi.

Daha yüksek ihracat ve yatırımın, büyümeyi sürdürmenin anahtarı olduğunu dile getiren Şimşek, Türkiye'nin enflasyonu artıran tüketici harcamalarına daha az bağımlı hale gelmesi gerektiğini kaydetti.

Yeni ekonomik program meyvelerini veriyor

Londra merkezli gazetenin haberinde, yeni ekonomik programın meyvelerini vermeye başladığına dair işaretlerin olduğundan bahsedildi.

Haberde, Merkez Bankası'nın verilerine işaret edilerek, altın hariç brüt döviz rezervlerinin mayıs ayında 50 milyar doların altındayken, son olarak yaklaşık 73 milyar dolara yükseldiğine dikkat çekildi.