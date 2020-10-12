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Bakan Selçuk'tan öğretmenlere fidan dikme çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Tüm öğretmenlerimizi, öğrencileri evlerine uğurladıktan sonra okul bahçelerinin toprağına birer fidan bırakmaya davet ediyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yanan ormanların hüznünü bir kez daha yaşadıklarını anlattı. Selçuk, öğretmenlere şu sözlerle fidan dikme çağrısı yaptı:

"Yarın ilk ders zilini çalacak köy okullarımızdaki öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizi, öğrencileri evlerine uğurladıktan sonra okul bahçelerinin toprağına birer fidan bırakmaya davet ediyorum."

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