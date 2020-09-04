Bakan Selçuk'tan öğretmenlere çağrı

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, rehber öğretmen-psikolojik danışmanlara seslenerek, "'Okulları birlikte, güvenle açacağız' diyoruz. İnanın burada sizlerin duruşu gerçekten de çok önemli. Biliyoruz ki bu süreci daha sağlıklı atlatabilmemiz için sizlerin desteğine de çok ihtiyacımız var" dedi.

Öğretmenlerin çocuklarıyla birlikte katıldığı telekonferansta konuşan Bakan Selçuk, rehber öğretmenlerin çocukların sosyal ve duygusal yönden desteklenmesindeki rolüne dikkat çekti.

''Sizlere çok iş düşüyor''

Bakan Selçuk, "Sizler sayesinde okullar sadece akademik notların konuşulduğu yerler olmaktan çıkıp, çocuklarımızın her yönden gelişiminin dikkate alındığı kurumlar haline geliyor. Hepiniz salgın döneminde büyük emek verdiniz, çocuklarımıza ulaştınız, öğrencilerimizi yalnız bırakmadınız, ben bundan dolayı da sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte herkes anladı ki sizlere, rehber öğretmen-psikolojik danışmanlara, ailelerin ve çocukların duygusal durumu anlamında çok işler düşüyor" dedi.

''Desteğinize ihtiyaç var''

Bakan Selçuk, koronavirüs salgını sürecinde çocuklara ve ailelerine destek olmak amacıyla diğer öğretmenlerle birlikte rehber öğretmen-psikolojik danışmanların da büyük bir fedakârlık örneği sergilediklerini vurgulayarak, "Bundan sonra da bu işleri çok isteyerek, yüreğinizi ortaya koyarak, bütün kalbinizle yapacağınızdan eminim. 'Okulları birlikte, güvenle açacağız' diyoruz. İnanın burada sizlerin duruşu gerçekten de çok önemli. Okulların açılması sürecinde, ailelerimizi duygusal yönden destekleyip onları güçlendirmeniz yine bu anlamda çocuklarımıza ulaşmanız, öğretmen arkadaşlarımıza destek olmanız yönündeki çabalarınız tüm eğitim ailemize, ülkemize güç verecektir. Biliyoruz ki bu süreci daha sağlıklı atlatabilmemiz için sizlerin desteğine de çok ihtiyacımız var. Ben şimdiden, göstereceğiniz her türlü çaba için teşekkür ediyorum, sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.