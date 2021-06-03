Bakan Selçuk: Mümkünse 1 Eylül'de okullarımızı açmak istiyoruz

Bakan Selçuk, CNN Türk'te yayınlanan "Tarafsız Bölge" programında soruları yanıtladı.

Bakan Selçuk, şu ana kadar 813 bin civarında öğretmene Covid-19 aşısı yapıldığını ve 7 Haziran'dan itibaren isteyen tüm eğitim çalışanlarına aşı uygulanacağını söyledi.

Yüz yüze eğitimin geçen pazartesi ilkokul ve ana sınıflarında hafta 2 gün olarak başladığını aynı sürecin 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren ortaokul ve liselerde de devam edeceğini dile getiren Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklar ve öğretmenlerle çok vakit geçiren biri olarak söylüyorum, okulların açılması gerçekten çok iyi bir haber. 'Şurada kalmış bir ay neden okulları açıyorsunuz?' diye soruyorlar. O açılan okullardaki çocukların heyecanını görmek lazım. Bu atmosferi yaşamayanların bunu anlaması çok zor. Bunu görünce, 'Bir ay değil, bir saat bile olsa okulu açalım.' diyoruz. Çünkü çocuklar, okullarını çok özlediler. 'İsteyen gelebilir, istemeyen gelmez.' diyoruz ancak çocukların en az yüzde 80'i okula geliyor. En çok ilkokullar geliyor, onu ortaokul ve liseliler takip ediyor."

2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz'da sona erecek

Yüz yüze eğitime geçen okullarda hijyene azami ölçüde dikkat ettiklerini vurgulayan Selçuk, bu yıl okullara yıllık temizlik bütçesinin 10 katını verdiklerini ve bu malzemeleri de meslek liselerinin ürettiğini ifade etti.

Bakan Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim yılının 2 Temmuz Cuma günü sona ereceğinin altını çizerek, "Salgın olmasaydı normalde okullarımız eylülün ikinci haftası açılıyor, bu 7 olur, 8 olur duruma göre değişiyor. Öğretmenlerimiz gerçekten çok yoruldu ve artık dinlenmeleri lazım. Çünkü bilgisayardan ders vermek yüz yüze eğitimden daha zor. Bu nedenle seminer yapmayacağız. Ama isterlerse öğrencilerle birtakım sosyal ve sportif faaliyetlerde bulunabilirler. Bunun için gerekli altyapıyı oluşturduk." diye konuştu.

Anne-babaların okulların 5 gün açık olmasını istediklerini anlatan Selçuk, okula gelen çocuk sayısının yoğunluğunun bunu ortaya koyduğunu dile getirdi.

Okulunu özleyen çocukların okullarının açılması için videolar çekip kendisine gönderdiğini, okulları açarak çocukların özlemini giderdiklerini anlatan Selçuk, "Aşı ile beraber önümüzdeki aylarda bir rahatlama geldiğinde okulumuzu gerekirse eylülün ilk haftası 5 gün açmak istiyoruz. Koşulların ne getireceğini bilemediğimiz için hesabımızı yaza göre de kışa göre de yapıyoruz. Koşullar başka şekilde gelişirse ona da hazırlığımız var." diye konuştu.

Karneler 18 Haziran'da dağıtılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı karnelerinin 18 Haziran'da dağıtılacağını hatırlatarak, fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencileri yaz boyu okullarda ağırlayacaklarını, isteyen öğrencilere fiziksel etkinlikler ve akademik programlar sunacaklarını söyledi.

Ulusal Destekleme Programı (UDEP) ve İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) ile öğrencileri yalnız bırakmayacaklarını ifade eden Selçuk, UDEP çerçevesinde bakanlık, belediye ve sivil toplum kuruluşlarının da telafi eğitimi programına katkı sunacaklarını kaydetti.

Çocuklardan yaz aylarını dolu dolu geçirmelerini istediklerini aktaran Selçuk, "Yaz tatilini boş geçirmeyiniz, tatil boş oturma dönemi değil. Tatile beceri edinmek için bir fırsat olarak bakıyoruz." dedi.

Öğrencilerin yaş grubu yükselince uzaktan eğitimden memnun olduklarını, küçüldükçe okula gitmek istediğinin arttığının görüldüğünü anlatan Selçuk, salgının eğitimde oluşturduğu sorunların her çocuğa göre değiştiğini ve genel bir değerlendirme yapmanın mümkün olmadığını aktardı.

Bunun için her yaş gurubuna göre değerlendirmenin yapıldığını ve değişik telefi programları uyguladıklarının altını çizen Selçuk, telafi programları ile eve kapanan çocukların sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını gidermeyi, gelecek seneye neşeyle hazırlanmalarını amaçlandığını dile getirdi.

LGS sonuçları 30 Haziran'da açıklanacak

Bakan Selçuk, LGS'nin 6 Haziran Pazar günü yapılacağını, o gün çocukların ve ailelerinin de sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"LGS'de bir değişiklik yok, yine iki oturumda olacak. Çocukların saat 09.00'da okulda olmaları gerekiyor, sınav 09.30'da başlayacak. Velililer okulun bahçesinde değil, dışarıda bekleyecek, salgın açından tehlikeli buluyoruz. Sınava giriş belgesi öğrencinin sırasında hazır olacak. Fotoğraflı geçerli bir kimlik belgesinin yanlarında olması lazım. Cep telefonu ile sınava giremezler. Kalem, silgi, maske ve dezenfektanları sıranın üzerinde olacak. Sınavda rehber öğretmenler de görev alacak. Maske takma zorunluluğu var ama ara sıra gözetim altında açabilecekler. LGS'ye katılmak zorunlu değil, isteyen katılabilir. Doğrudan pozitif öğrenciler özel bir yerde sınava girecek, temaslılar ise grup halinde kontrollü bir şekilde bir araya getirilecek. LGS sonuçları ise 30 Haziran'da açıklanacak."