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Bakan Selçuk duyurdu: Haziran ayı itibarıyla başlayacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimde telafi uygulamasıyla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Selçuk, 'Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak" mesajını paylaştı.

İşte Bakan Selçuk'un paylaşımı:

Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak.

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