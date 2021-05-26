Bakan Selçuk duyurdu: Haziran ayı itibarıyla başlayacağız
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimde telafi uygulamasıyla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Selçuk, 'Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak' dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak" mesajını paylaştı.
İşte Bakan Selçuk'un paylaşımı:
Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak.
Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 26, 2021
#eğitimdetelafibaşlıyor
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