Bakan Pakdemirli'den girişimci ve gençlere müjde

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Girişimcilerimize müjdemiz var. IPARD-2 programı 11'inci proje çağrısına çıkmış bulunuyoruz. Uygun bulunan projelere 40 milyon avro bütçeyle yüzde 55 ile yüzde 65 arasında hibe desteği sağlayacağız. Destek bizden, üretmek sizden. Yatırım yapmak isteyen girişimcilerimiz hemen projelerini hazırlayabilir, 19 Ocak-11 Mart 2022 tarihleri arasında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüklerine teslim edebilirler" ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, gençlere yönelik ise 2022 yılında tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri konularında yapılacak 2 bin projeye 200 milyon TL hibe desteği vereceklerini belirtti.