Pakdemirli: 24 orman yangınının 13'ü kontrol altına alındı, 8'i söndürüldü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün tüm Türkiye'de 24 yangının çıktığını, bunlardan 13'ünün kontrol altına alındığını, 8'inin söndürüldüğünü, 3'ünün devam ettiğini belirtti.

Pakdemirli, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile Antakya'ya bağlı Ballıöz Mahallesi'ne gelerek yangınla ilgili bilgi aldı.



Burada gazetecilere açıklama yapan Pakdemirli, bugün tüm Türkiye'de 24 yangının çıktığını, bunlardan 13'ünün kontrol altına alındığını, 8'inin söndürüldüğünü, 3'ünün devam ettiğini kaydetti.

Yangınlardan birinin Kahramanmaraş Andırın, diğerinin İzmir Kınık ve bir diğerinin de Hatay Samandağ'da çıktığını ifade eden Pakdemirli, diğer yangınların göreceli olarak buraya göre daha iyi durumda olduğunu söyledi.

Hatay'daki yangının dün Yeniköy ilçesi yakınlarında saat 10.40'ta çıktığını, 10 dakika içinde müdahale edildiğini belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi ve sürekli atlamalar yapması, arazi şartlarının gerçekten çok engebeli olması, tabii ki meteorolojik şartlarda da havanın çok kuru olması sebebiyle yangınla ilgili bugünkü noktaya kadar geldik. Şu an Antakya ilçesi, İçmeler, Kisecik ve Karlısu mahallelerine yangın ulaştı. Yangına tabii ki şu saatlerde uçamıyor ama 2 uçak, 12 helikopter, 182 arazöz, 24 iş makinesi, 45 teknik personel ve toplamda da 792 personelle müdahale ediyoruz. Öncelikle can kaybımızın olmadığını söyleyelim. Yaylacık ve Kisecik mahallelerinde birer samanlık bir miktar zarar gördü. Bunlara da müdahale edildi. Bir mahallemizin de özellikle uç kısımlarıyla ilgili tedbiren bir tahliye gerçekleşti."

"YERLEŞİM YERLERİ ETRAFINDA ÖNEMLİ TEHDİT BULUNMUYOR"

Buradaki ana amaçlarının yerleşim yerlerinin tam emniyetini sağladıktan sonra da yangının etrafını çevirerek tam anlamıyla kontrol altına almak olacağını söyleyen Pakdemirli, şu an yerleşim yerleriyle alakalı önemli bir tehdidin bulunmadığını, ekiplerin yerleşim yerlerinin etrafında konuşlandığını vurguladı.

Gece boyu çalışmaların süreceğini dile getiren Pakdemirli, "Sabahın ilk ışıklarıyla beraber de talimat verdim su atar araçlarımız, hava araçlarımız, helikopterlerimiz ve uçaklarımız da gün doğumundan yaklaşık yarım saat önce havalanarak yangına müdahale etmeye devam edeceğiz. Zorlu arazi koşullarında geçen bu mücadelede inşallah sabaha kadar önemli bir mesafe almayı da hedefliyoruz." dedi.