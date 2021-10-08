Bakan Pakdemirli "2023 en önemli seçim"

Bakan Pakdemirli AK Parti Karaman İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Pakdemirli burada yaptığı konuşmada, 2023'e vakit kalmadığını söyledi. İşte Bakan Bekir Pakdemirli'nin açıklamasından önemli satır başları:

"İsmet İnönü'ye 'Lozan nedir?' diye soruyorlar"

“2023 bana göre Türkiye’nin en önemli seçimlerinden biridir. İsmet İnönü’ye soruyorlar diyorlar ki ’Lozan nedir?’ diyorlar ’zaferdir’ demiyor ’Türkiye’ye verilen yüz yıllık mühlettir’ diyor. Bu anlamda yüz yıl dolmak üzere. Gerçekten zor bir coğrafyadayız. Ben yarınlar için çok mutluyum. Çok pozitifim. Türkiye’nin 21. yüzyılda dünyanın ve bölgenin zenginliğinden daha fazla pay alacağına inanıyorum. Ancak birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmemiz lazım. Bunu vatandaşımıza anlatmamız lazım.”

"Türkiye artık eski Türkiye değil"

“Türkiye çok farklı bir noktaya gelmiş bir ülkedir. Biz cumhuriyet kurulduğundan beri hep gururlu bir ülke olduk. Elbette gururlu olacağız. Türkiye artık eski Türkiye değil. Dünyanın en güçlü projelerine imza atan dünyanın en büyük havaalanını, dünyanın en büyü projelerini, mavi tüneli ve gerçekten Kıbrıs’a su taşıma da dahil olmak üzere gerçekten dünyada yapılamayacak her türlü şeye imza atan bir ülke haline geldi”