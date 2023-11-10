Bakan Özhaseki’den “Uyandırma servisi”

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığın bütçesine ilişkin sunum yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, siyasi tecrübesini muhalefetin eleştirilerinde de konuşturdu.

Sunum esnasında Bakan Özhaseki’nin sözlerini kesen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Akbelen’e atıf yaparak ağaçların kesildiğini iddia etti.

Komisyon Başkanı Mehmet Muş, Bakan Özhaseki’nin sözlerinin kesilmemesi gerektiğini hatırlatırken, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, “Arada yapılır böyle şeyler” sözleriyle sataşmaya cevap verdi.

Daha sonra AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş’in de müdahil olduğu tartışma anlarında Bakan Özhaseki, “Hiçbir şey beni tahrik etmez, insicamımı bozmaz. Bu arkadaşlar attıklarıyla kalırlar, bunların da ne yaptıklarını biliriz biz zaten, boş verin siz, yeri gelince konuşuruz. Ben bu konuda tecrübeliyim, hiç merak etmeyin arkadaşlar. Değerli başkanım, hiç uyarmanıza gerek yok, her şeyi söyleyebilirler, topluca slogan da atabilirler. O da serbest” dedi.

Bu gerginlik anlarını siyasi tecrübesiyle yatıştıran Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından “Uyandırma Servisi” başlığı ile paylaştığı bu anlar için, “Evet, iyi oldu ya. Uykusu gelenlerin uykusu kaçtı arkadaşlar” ifadesini kullandı.