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Bakan Özhaseki'den sıcak hava uyarısı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 1 hafta boyunca etkisini gösterecek sıcak hava dalgası için vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 13 Ağustos pazar gününden itibaren etkili olacak sıcak hava dalgasına ilişkin uyarısını paylaştı.

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