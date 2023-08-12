Bakan Özhaseki'den sıcak hava uyarısı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 13 Ağustos pazar gününden itibaren etkili olacak sıcak hava dalgasına ilişkin uyarısını paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün paylaştığı verilere göre pazar gününden itibaren 1 hafta boyunca yurdumuzda etkisini gösterecek olan sıcak havalara karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmasını ve gerekli olmadıkça dışarı… https://t.co/sNn1SxtYyP