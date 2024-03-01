Bakan Özhaseki'den muhalefete sert tepki!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Aksaray’da vali, milletvekilleri, Belediye Başkanı, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ve iş insanlarıyla toplantıda bir araya geldi. Aksaray'a yönelik yeni proje ve çalışmaların yanı sıra şehrin ihtiyaçlarının istişare edildiği toplantıda konuşan Bakan Özhaseki, AK Parti’nin milletin desteği ile 22 yıldır iktidarda olduğunu ve ülkeye her alanda geçmiş hükümetler döneminde yapılan hizmetlerden kat kat fazla hizmet yapıldığını söyledi.

“BİZİM İTTİFAKIMIZ YERLİ VE MİLLİ BİR İTTİFAK”

Cumhurbaşkanı seçimlerinde vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çok büyük destek verdiğini hatırlatan Bakan Özhaseki, “Bizim ittifakımız belliydi, Cumhur İttifakı. Milliyetçi Hareket Partisi'yle beraber çıktığımız o yolda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli Bey müthiş bir devlet adamlığı ortaya koydular. Bizim ittifakımız yerli ve milli bir ittifak. Bu milletin değerleriyle donanmış bir ittifak. Dışarıya ‘eyvallah’ etmeyen, vatanın bölünmez bütünlüğünü, bayrağı önceleyen bir ittifak. Böylelikle biz zafere ulaştık.” ifadelerini kullandı.

“ŞİMDİ TARUMAR OLDULAR”

Muhalefet cephesinin ‘Millet İttifakı’ adıyla bir ittifak kurduklarını hatırlatan Bakan Özhaseki, “Şimdi tarumar oldular, birbirlerini satıyorlar. Birbirleri hakkında söylediklerini duyduğumuzda hayretler içerisinde kalıyoruz. Bazı milletvekilleri, ‘Ben zaten Kılıçdaroğlu’na oy vermemiştim. Allah'tan gelmedi, gelseydi ne olurdu? Allah bu ülkeyi korudu.’ diyorlar. İyi de seçim öncesinde ‘6’lı’ dediniz, Türkiye'nin en başarısız iki belediye başkanını koydunuz ‘8’ ettiniz. Sonra gizli saklı şekilde birisine İçişleri Bakanlığı ve MİT'i vermişler. ‘9’ oldu. ‘9’lu’ ittifak olarak bir araya geldiğinizde öyle demiyordunuz. Millete dönüp ‘Peygamber soyundan’ diye övgüler diziyordunuz. Yere göğe sığdıramıyordunuz, şimdi ne oldu?” dedi.

“YIKIM EKİBİ GİBİLER”

Bakan Mehmet Özhaseki, dağılan Millet İttifakının şimdi kendi aralarında kavgalı olduğunu belirterek, “Bugün de kavgaları açığa çıktı. Ancak, dün sadece ‘Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı’ yüzünden bir araya gelmişlerdi. ‘Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. Recep Tayyip Erdoğan'ı uzaklaştıralım da Türkiye ne olursa olsun.’ Böyle bir fikirle bir araya gelinebilir mi? Yıkım ekibi gibi. Ne dünya görüşleri ne siyasi görüşleri ne sosyal olaylara bakışları ne de askeriye konusundaki düşünceleri birbirine benzemiyor. Çok şükür o günler geride kaldı. Şimdi yeni bir seçime gidiyoruz. Allah sonumuzu hayretsin. Geziyoruz, düşündüklerimizi söylüyoruz. İnşallah sonu da hayır olacak.” diye konuştu.