Bakan Özhaseki'den Kürkoğlu ailesine ziyaret!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremin en çok yıkıma uğrattığı şehirlerden olan Adıyaman’da düzenlenen ‘Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni’nin ardından şantiye alanlarını ziyaret etti. Adıyaman’da Alitaşı Mahallesi’nde inşaat alanında incelemelerde bulunan Bakan Özhaseki, deprem bölgesinin ihya ve inşası için hayata geçirilen “Yerinde Dönüşüm” projesine başvuran Abdurrahman Kürkoğlu’nun, aldığı hibe ve kredi desteği ile mahallesinden ayrılmadan yerinde yaptığı evini ziyaret etti.

“ALLAH AĞIZ TADIYLA OTURMAYI NASİP ETSİN”

Kürkoğlu ailesinin, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören 4 katlı aile apartmanlarını yıkarak yerine yeniden yaptıkları evlerini gezen Bakan Özhaseki, çalışmalar hakkında bilgi aldı. ‘Yerinde Dönüşüm’ projesiyle yapılan evin kısa sürede tamamlanma aşamasına geldiğini ifade eden Bakan Özhaseki, “Son derece memnun olduk. Güle güle otursunlar, Allah ağız tadıyla oturmayı nasip etsin. Cenab-ı Hak bir daha böyle afet göstermesin.” dedi.

“BİRÇOK VATANDAŞIMIZ SÖZÜMÜZE İTİMAT EDEREK EVLERİNİ YAPMAYA BAŞLADI”

‘Yerinde Dönüşüm’ projesi kapsamında 1,5 milyon liralık destek paketi açıkladıklarını hatırlatan Bakan Özhaseki, “Deprem bölgelerinde birçok vatandaşımız bizim bu sözümüze itimat ederek evlerini yerinde yapmaya başladı. Bu bizim için sevindirici. Bunun 750 bin lirası hibe, 750 bin lirası da kredi. Ancak böyle bir kredi imkanı tabii ki her zaman bulunamaz. Herkes evini yapıp bitirdikten sonra, 2 sene geçecek ve 10 yıl boyunca sıfır faizle parayı geri ödeyecek. Böyle olunca vatandaşlar bunu çok değerli buldular. Vatandaşlarımız bu fırsattan istifade ederek de evlerini yerlerinde yapıyorlar.” diye konuştu.

Bakan Mehmet Özhaseki, daha sonra Emlak Konut’un merkez şantiyesi ile İndere şantiyesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Bakan Özhaseki, Emlak Konut eliyle yapılan deprem konutlarının inşaatı hakkında yetkililerden bilgiler aldı.