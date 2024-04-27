Bakan Özhaseki'den İsrailli bakanın paylaşımına sert tepki!

Filistin’de masum Müslüman vatandaşlara karşı saldırılarını sürdüren İsrail Hükümeti, bu sefer de her zaman mazlumların yanında yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın yapmış olduğu seviyesiz paylaşımına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’den sert tepki geldi.

Bakan Mehmet Özhaseki, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımının ‘akla zarar bir açıklama’ olduğunu vurguladı. Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Bütün dünyanın gözü önünde insanlık suçu işleyen, hastanelere saldıran, çocukları katleden İsrail'in Dışişleri Bakanının, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan açıklaması ancak ve ancak kendi seviyesizliklerini göstermektedir.” dedi.

“DURUŞUMUZ ASLA DEĞİŞMEYECEK”

Mazlum coğrafyaların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, her zaman Filistin'in yanında olduğunu vurgulayan Bakan Özhaseki, “Sayın Cumhurbaşkanımız, her daim Filistin'in yanında olmuş; zalimlerin karşısında durmuştur. Yaşadıkları hezeyanla akla zarar açıklamalar yaparak Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırmaya çalışan alçak zihniyeti şiddetle kınıyorum. Duruşumuz asla değişmeyecek. Biz; masum Filistin halkını kadın, çocuk, yaşlı demeden katleden soykırım suçlularının karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.