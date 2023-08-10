Bakan Özhaseki'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'a çağrı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Bakan Özhaseki, bölgeye yapılan konutlarda yardımseverlerin önemli bir rol oynadığının altını çizerek Galatasaray Spor Kulübü'ne teşekkür etti.

Yardımlar konusunda diğer spor kulüplerini de bölgeye davet eden, Özhaseki, "Bir Galatasaraylı olarak söylemiyorum içimden gelerek söylüyorum. Değerli Başkanımız Dursun Özbek dedi ki "iyilikte yarışalım", evet sahada mücadelemizi veririz. Beşiktaş da Fenerbahçe de başımızın tacı ama istiyoruz ki onlar da gelip bu konuda Galatasaray'ı geçsinler. Gelsinler burada 300 konut yapsınlar, 400 konut yapsınlar. Burada bari müsabaka hızla devam etsin inşallah" ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki'nin ardından kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan da tüm spor klüplerini bölgeye davet etti.