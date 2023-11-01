Bakan Özhaseki’den diploması trafiği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kolombiya Konut ve Şehir Bakanı Catalina Velasco ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Guy Bernard Ryder ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde Sıfır Atık başta olmak üzere, ikili iş birliği konuları ve şehircilik faaliyetleri değerlendirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ‘Dünya Şehirler Günü Zirvesi’ne katılmak üzere Türkiye’ye gelen Kolombiya Konut ve Şehir Bakanı Catalina Velasco ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Guy Bernard Ryder ile ikili görüşme yaptı.

Bakan Mehmet Özhaseki, ilk olarak Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde 140’ı aşkın ülkeden temsilcinin katılımıyla İstanbul’da düzenlenen ‘Dünya Şehirler Günü Zirvesi’ öncesinde Kolombiya Konut ve Şehir Bakanı Catalina Velasco ile görüştü. Görüşmede, Türkiye ve Kolombiya hükümetleri olarak ortak geliştirilebilecek projelere dair görüş alışverişinde bulunulurken, çevre ve şehircilik yatırımları üzerine de bilgiler paylaşıldı.

DÜNYA MARKASI OLAN ‘SIFIR ATIK’ KONUŞULDU

Bakan Mehmet Özhaseki, bugün ise BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Toplantısı kapsamında Türkiye’ye gelen BM Genel Sekreter Yardımcısı Guy Bernard Ryder ile bir araya geldi. Vahdettin Köşkü’nde yapılan görüşmede, Bakanlık bünyesinde, çevre ve şehircilik alanlarına ilişkin yapılan çalışmalar anlatıldı, şehirlerde sürdürülebilirliği sağlayacak ‘Sıfır Atık’ başta olmak üzere çevre projelerine dair istişarelerde bulunuldu. Bakan Özhaseki, BM Genel Sekreter Yardımcısı Guy Bernard Ryder’e, Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde bugün bir dünya markası haline gelen Sıfır Atık projesi ile elde edilen kazanımları anlattı.