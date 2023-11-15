Bakan Özhaseki’den, Bakü’de diplomasi mesaisi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Azerbaycan’da Başbakan Ali Asadov ve Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Yapılan görüşmelerde, iki ülke arasında yürütülen ortak çalışmalar ve projeler istişare edildi, meteoroloji alanında yapılan faaliyetler değerlendirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türk Dünyası 2. Meteoroloji Forumu için geldiği Azerbaycan’da Başbakan Ali Asadov ve Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile görüştü.

METEOROLOJİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR VE ORTAK PROJELER MASAYA YATIRDI

İlk olarak Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile heyetler arası bir toplantı gerçekleştiren Bakan Mehmet Özhaseki’ye, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya, Çiğdem Karaaslan ve Bakanlık bürokratları eşlik etti. Toplantıda meteoroloji alanında yapılan çalışmalar ve iki ülke arasında yürütülen projeler istişare edildi. Kardeş ülke Azerbaycan'la Türkiye arasındaki bilgi, birikim ve tecrübelerin de paylaşıldığı toplantıda, iki ülkenin birbirine verdiği desteğin kararlılıkla sürdürüleceği vurgusu yapıldı.

KARDEŞLİK BAĞINI DAHA DA GÜÇLENDİRECEK PROJELER GÖRÜŞÜLDÜ

Bakan Mehmet Özhaseki, daha sonra Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki kardeşlik bağını daha da güçlendirecek projelerin istişare edildiği toplantıda Bakan Özhaseki, nazik kabullerinden dolayı Başbakan Asadov’a şükranlarını sundu. Toplantıda ayrıca, Bakan Özhaseki, deprem döneminde göstermiş oldukları olağan üstü kardeşlik ve yardımseverlik dolayısıyla Azerbaycan devleti ve halkına teşekkürlerini yineledi.