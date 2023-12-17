Bakan Özhaseki: Arazi örtüsü verileri UASİS ile tespit edilebilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, erozyon, çölleşme, heyelan, sel, taşkın, karbon emisyon hesaplamaları, iklim değişikliği senaryoları, kentsel alanların takibi gibi birçok alanda yüksek çözünürlüklü arazi örtüsü verisine ihtiyaç duyulması nedeniyle yeni bir proje başlattı. Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünce geliştirilen ‘Ulusal Arazi Örtüsü Sınıflandırma ve İzleme Sistemi’ (UASİS) projesi ile arazi örtüsünün mevcut durumu ve yıllar içinde meydana gelen değişimler izlenebilecek.

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE KATKI SAĞLAYACAK”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğümüzce ‘Ulusal Arazi Örtüsü Sınıflandırma ve İzleme Sistemi (UASİS)’ geliştirdik. Ülkemizdeki arazi yapısı örtüsünün tam anlamıyla tespitini sağlayacak UASİS; yıllar içinde meydana gelen değişiklikleri tespit ederek; erozyon, çölleşme, sel, iklim değişikliği ile mücadelede katkı sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

5 ANA SINIFTA TOPLAM 79 ALT ARAZİ ÖRTÜSÜ SINIFI BELİRLENİYOR

Yerli ve milli yazılım sistemi olan UASİS, ülkemize özgü olarak 5 ana sınıfta; yapay yüzeyler, tarım alanları, orman yarı doğal alanlar, sulak alanlar, su yolları ve su kütleleri olmak üzere toplam 79 alt arazi örtüsü sınıfını belirleyecek. Bu sınıflandırmaların 32'si otomatik, 47'si ise yardımcı verilerle üretilecek. Sistemin sağladığı arazi örtüsü haritası, 0,25 hektardan büyük tüm alanları sınıflandırabilecek.

DAHA AZ MALİYETLE RAPORLANACAK

Geliştirilen sistem ile ilgili kurumlardan temin edilen veriler ve uydu görüntüleri kullanılarak arazi örtüsü verisi, ağaç kapalılık verisi, yüzey geçirimsizlik verisi, arazi örtüsü değişim verisi gibi veriler yıllık olarak üretilecek. Ayrıca, uluslararası alanlarda arazi örtüsü verisine ihtiyaç duyulması halinde, UASİS kullanılarak daha az maliyetle raporlamalar yapılabilecek.

ÇEM GENEL MÜDÜRÜ TAŞ: “PROJEMİZİ, MİLLİ İMKANLARLA GELİŞTİRDİK”

Bakan Özhaseki’nin paylaştığı videoda, proje ile ilgili değerlendirmelerine yer verilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Nurettin Taş da, UASİS’in milli imkanlarla geliştirilen bir sistem olduğunu belirterek, ulusal ölçekte arazi örtüsü haritasını 5 ana ve 79 alt sınıfta yarı otomatik olarak üretilebilen bir sistem olduğunu söyledi. Projenin amacının ülkemizdeki arazi örtüsü yapılarını tamamıyla ortaya koymak olduğunu vurgulayan Taş, “Ülkemizde ne kadar ormanlık ya da sulak alanlarımız olduğunu tamamıyla biz ortaya koymuş olacağız. Geliştirilen bu sistem ile arazi örtüsü, ağaç kapalılık ve yüzey geçirimsizlik haritaları yıllık olarak üretilecek, yıllar arasında meydana gelen değişimler de izlenebilecek. Üretilen arazi örtüsü verisi, erozyon, çölleşme, sel, iklim değişikliği, arazi örtüsü değişkenliği izleme çalışmaları, ulusal ve uluslararası raporlamalar ile ilgili yapılacak tüm projelerde altlık olarak kullanılabilecek.” diye konuştu.