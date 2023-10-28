Bakan Özhaseki vatman koltuğuna oturdu

Bakan Mehmet Özhaseki, bir dizi ziyaret ve açılış için geldiği Kayseri’de önce hayırsever Ahmet Gönen tarafından eşi adına yaptırılan Emine Gönen Ortaokulunun açılışına katıldı. Daha sonra hayırsever Mithat Altuştaş’ın trafik kazasında hayatını kaybeden evlatları adına yaptırdığı Beyazşehir Dorukhan Altuntaş Kur'an Kursu’nun açılış törenine geçen Bakan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in 100. yılına ulaşmanın coşkusunu yaşadığını dile getirdi. Son 20 yılda Türkiye'nin büyük bir atılım yaptığını ifade eden Özhaseki, "Cumhuriyet tarihimizin 80 yılında neler yapılmışsa hepsinden birkaç kat fazla iş yaptık. Onları yapanları da elbette rahmetle anıyoruz." dedi.

BAKAN ÖZHASEKİ TRAMVAYIN İLK SÜRÜŞÜNÜ YAPTI

Bakan Mehmet Özhaseki, daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Talas Mevlana Mahallesi-Cumhuriyet Meydanı tramvay hattının açılışına katıldı. Bakan Özhaseki, Anayurt Pazar Yeri Tramvay Durağı'ndaki programda, tramvayın vatman koltuğuna oturarak hattın ilk sürüşünü yaptı, yol boyunca bekleyenlere el salladı. Bakan Özhaseki’ye İl ve İlçe Belediye Başkanları ile milletvekilleri eşlik etti. Bakan Özhaseki, “Yeni araçlar, yeni güzergahlar Kayseri’mize hayırlı olsun. Emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ve ekibini tebrik ediyorum.” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, hizmete açılan yeni hatta seyahatin 4 gün süreyle ücretsiz olacağını söyledi.