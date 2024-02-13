Bakan Özhaseki: Menfezin kapaklarını kapattırdık
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Erzincan'da meydana gelen üzücü olay sonrası açıklama yaptı. Özhaseki, "Sabırlı Deresi’nin Fırat Nehri’ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık." ifadelerini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Erzincan'da meydana gelen üzücü olay sonrası açıklama yaptı.
Bakan Özhaseki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
İliç'te meydana gelen maden kazasında toprak altında kalan işçilerimize bir an evvel sağ salim ulaşılması en büyük temennimiz.
Devletimizin tüm imkânlarıyla sahadayız. Arama kurtarma çalışmaları AFAD koordinasyonunda devam ediyor.
Bununla birlikte toprak kaymasının hemen ardından Bakanlığımız merkez ve İl Müdürlüğümüz Denetim Ekiplerini bölgeye ivedilikle sevk ettik. Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri’ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi’nin Fırat Nehri’ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık.
Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor, gelişmeleri hassasiyetle takip ediyoruz.
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