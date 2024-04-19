Bakan Özhaseki, Tokat'taki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Tokat'ta meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Özhaseki, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Merkez üssü Tokat’ın Sulusaray ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerimiz, AFAD koordinasyonunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bakan Yardımcımız Refik Tuzcuoğlu ve Yapı İşleri Genel Müdürümüz Banu Aslan koordinasyonunda; depremin hissedildiği tüm illerimizde hasar tespitini gerçekleştirmek amacıyla Ankara, Samsun, Ordu, Sinop ve Giresun İl Müdürlüklerimizden Ulusal Hasar Tespit Ekiplerimizi (UHTE) depremden etkilenen illerimize görevlendirdik.

İlgili birimlerimizin ve ekiplerimizin sahadaki çalışmalarını anbean yakından takip ediyoruz.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, özellikle hasarlı binalara girilmemesini istirham ediyoruz."