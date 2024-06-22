Bakan Özhaseki: Suyumuz da, havamız da daha berrak

2016 yılından bu yana Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Akyaka Kadın Azmağı’nda gezi tekneleri, yerli ve yabancı turistlere hizmet ediyor, çevrenin eşsiz güzelliğini gösteriyor. Hem yerli hem de yabancı turistlerden çok yoğun ilgi gören tekne turları ile bölgenin tanıtımı da güç kazanıyor. Bakan Mehmet Özhaseki de Muğla’da bulunan Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Akyaka Kadın Azmağı ve Çevresinin Korunma-Kullanma Usul ve Esasları kapsamında, Akyaka Kadın Azmağı’nda faaliyet gösteren teknelerin, elektrikli tekneye dönüşümüne ilişkin bir açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefleri doğrultusunda hız kesmeden çalıştıklarını belirten Bakan Özhaseki; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya hız kesmeden devam ediyoruz. İlk olarak 2016 yılında hayata geçirdiğimiz proje ile Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Akyaka Kadın Azmağı'nda faaliyet gösteren gezi teknelerinin elektrikli, çevre dostu teknelere dönüşümünü sağladık. Şarj edilerek ya da güneş enerjisiyle çalışan teknelerimizle, suyumuz da havamız da daha temiz, daha berrak bir görünüm kazandı.” dedi.

“ELEKTRİKLİ TEKNELER İLE ÇEVRE VE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİ EN AZA İNDİRDİK”

Bakan Mehmet Özhaseki, yazılı açıklamasında; Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin biyolojik çeşitliliğini ve çevre değerlerini korumak amacıyla hayata geçirdikleri projenin önemine değinerek çevre hassasiyetine vurgu yaptı. Bakan Özhaseki, Akyaka Kadın Azmağı'nda faaliyet gösteren gezi teknelerinin elektrikli tekneye dönüşümü ile bölgedeki çevre ve gürültü kirliliğini en aza indirdiklerini belirtti.

“ÇEVRE KAZANMIŞ OLDU”

Bakan Özhaseki resmî sosyal medya hesabından, Akyaka Kadın Azmağı’ndaki vatandaşların çevre dostu elektrikli teknelerle ilgili düşüncelerini anlattıkları bir videoya da yer verdi. Gezi teknelerinin, elektrikli tekneye dönüşmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar: “İyi ki yapmışız, iyi ki yaptırmışız. Bunlar doğa dostu, Sıfır Atık uyumlu, çevreci tekneler. Yabancı turistler geliyor, ‘elektrik bot’ diye soruyorlar, biz de hepsini gösteriyoruz. Bu mutluluk, gurur bize ait. Elektrikli teknelerin çevreye ve denize hiçbir zararı yok. Hiç mazot kokusu yok. Çevre kazanmış oldu.” dediler.

“ÇEVREMİZİ KORUMAKTA KARARLIYIZ”

Dünyamızın, bizlere evlatlarımızın bir emaneti olduğunu dile getiren Bakan Mehmet Özhaseki, çevreyi korumak konusunda kararlı olduklarını belirterek, “Dünya ortak evimiz, dünyamızı evlatlarımız için tertemiz tutacağız. Muğla Akyaka Kadın Azmağı’nda da gezi teknelerinin; çevre dostu, elektrikli teknelere dönüşümüyle güzel bir adım daha atmış olduk. Çevremiz hep temiz, hep yeşil, hep masmavi olacak.” dedi.