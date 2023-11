Bakan Özhaseki: Sonuna kadar destekleyeceğim, hadi buyurun

Bakan Mehmet Özhaseki, Afyonkarahisar’da Uzun Çarşı Sokak Sağlıklaştırma Projesi Açılış Programına katıldı. Konuşmasında, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu belirten Bakan Özhaseki, “Bunu hepimiz bilelim. Bu ülke topraklarının yüzde 66’sı birinci ve ikinci derecede deprem bölgesinde. Peki gerekli olan nedir? Kentsel dönüşüm. Ülkemizde şu anda 30 milyon civarında konut, 6 milyon kadar da iş yeri var. Bunların bir kısmı riskli. 2 milyonunu bir an önce değiştirmemiz lazım.” diye konuştu.

“SONUNA KADAR DESTEK, HODRİ MEYDAN”

Bakan Mehmet Özhaseki, başta İstanbul olmak üzere bütün şehirlerde kentsel dönüşümün bir an önce yapılması gerektiğini vurguladı. Konuşmasında muhalif belediyelere de çağrıda bulunan Bakan Mehmet Özhaseki, “İstanbul’da kentsel dönüşüm yapmaya çalışıyoruz, çıkıyorlar ‘efendim sizin bu yaptığınız kentsel dönüşüm değil, rantsal dönüşüm’ diyorlar. Meclis Bütçe Komisyonunda dedim ki, ‘Cumhuriyet Halk Partililer, sizden rica ediyorum. 200-300 belediyeniz var. Ne olur kentsel dönüşüme başlasınlar. Ama Allah rızası için rantsal dönüşüm yapmasınlar. Rantsal dönüşüm istemiyoruz. Söyleyin de belediye başkanlarınıza başlasınlar bir an önce. Her türlü desteği vermeye hazırım. Yeter ki kentsel dönüşüme başlasınlar. Yeter ki depreme hazırlıklı hale evlerimizi getirsinler. Sonuna kadar destek. Hadi buyurun. Hodri meydan. Ama ne yazık ki yok.” dedi.

“YENİDEN BAŞLAYALIM, BURALARI YENİDEN İHYA EDELİM”

Kentsel dönüşüme mani olanların vebalde olduğunu ifade eden Bakan Mehmet Özhaseki, konuşmasına şöyle devam etti:

“Lütfen yeniden başlayın. Başkanınızla görüşün. Hesapları baştan sona yapın. Biz de risk alalım. Buraları yeniden ihya edelim. Çünkü en son yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli iki tane deprem 9 saat arayla oldu. Üç dakika kadar uzun bir sürede, durmadan binalarımız sallandı. Tam 14 milyon insanımız etkilendi. Ama 18 vilayette de hasar var. Yıkılmak zorunda olan 680 bin civarında konut ve 170 bin kadar da iş yeri var. Yani 850 bin bağımsız birim yıkılmak zorunda. Maddi hasar 110 milyar dolar civarında.

Ama üzüntü verici bir taraf da var ki ‘İyi, deprem oldu. Bu iktidar da nasibini alır bundan. 1999 depreminden sonra nasıl iktidardan düşülmüştü, şimdi bunlar da gidici inşallah’ diye sevinenleri de gördük. Sonra, koca koca milyonlara varan nüfuslu belediye başkanlarının, özel jetlerle o bölgelere 10-20 kamerayla gidip sosyal medyacılarıyla beraber görüntü verdikleri, selfie çektiklerini de gördük. Bir şey yapmadan deprem turisti olarak döndüklerini de gördük. Herkes bir gün hem halka hem de Allah'a hesap verecekler. Vatandaş her şeyin farkında. Bunu takip ediyor.”

Bakan Özhaseki, Afyonkarahisar programı kapsamında Valiliğe, Belediye Başkanlığına, AK Parti İl Başkanlığı ile MHP İl Başkanlığına da ziyarette bulundu.