Bakan Özhaseki: Sizler 'Allah razı olsun' demeden bölgeden ayrılmayız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Deprem Bölgesi 22 Adet Yapım ve Dönüşüm Ofisi Açılışı / Hatay Emek - Aksaray Mahallesi Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Depremden etkilenen illerin inşa ve ihya sürecinde oldukça önemli bir adım olan "Yerinde Dönüşüm" projesi hakkında önem detaylar veren Bakan Özhaseki: "Büyük fedakarlıklar yaparak bu projeye başlıyoruz." dedi.

Projeye henüz ilk gününde 1200 başvuru geldiğini ifaden eden Özhaseki, "Projeyle ilgili yapı dönüşüm ofislerimize gelerek aklınızdaki tüm soruları sorabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Gece gündüz demeden, depremden etkilenen bölgelerde çalışma yürüttüklerini hatırlatan Özhaseki, "Sizler 'Allah razı olsun' demeden bu bölgeden ayrılmayız." diye konuştu.

Özhaseki, hiçbir vatandaşı mağdur etmeyeceklerini vurgularken, "Müteahhitlerin bir binayı yarıda bırakması halinde bunu da TOKİ üstlenecek, kimse merak etmesin." diyerek sözlerini noktaladı.