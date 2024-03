Bakan Özhaseki: Sinop'u ayağa kaldırmanın zamanı geldi

Bakan Mehmet Özhaseki, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Sinop'ta, AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftarda muhtarlar, sivil toplum kuruluşu ve oda temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Mehmet Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, ülkeler arasında olduğu gibi şehirler arasında da bir rekabet olduğunu söyledi. Bu rekabette geride kalmamak gerektiğini vurgulayan Bakan Özhaseki, “Hızlı bir değişim var. Bu değişim özelimizden başlayarak mesleklerimize, kurumlarımıza kadar hızla devam ediyor. Bu değişimi yakalamak gerekiyor. Eğer siz bunu yapamazsanız, şehriniz geriye gitmeye başar. Şehirlerin de bu değişime ayak uydurması icap ediyor.” diye konuştu.

“ŞEHİRLERİMİZE HAKKIYLA SAHİP ÇIKMALIYIZ”

Şehirlerin geleceğinin o şehirlerdeki yerel yöneticilerin ufukları ile doğru orantılı olduğunu vurgulayan Bakan Özhaseki, “Eğer orada yöneticiler çalışkansa, gayretliyse, hedef koyup o hedefe doğru şehri götürmek için gayret ediyorsa, emin olun şehirler büyür ve gelişir. Değilse yavaş yavaş gerilemeye başlar. O yüzden bizler de şehirlerimize hakkıyla sahip çıkmalı ve şehirlerimizi büyütüp geliştirmeliyiz.” dedi.

“BELEDİYECİLİKTE ALT YAPI ÇALIŞMALARI ÖNEMLİ”

Belediyecilikte en önemli işlerden birisinin şehirlerin alt yapısı olduğuna dikkat çeken Bakan Mehmet Özhaseki, “Eğer bir şehrin suları tertemiz gelmiyorsa, kayıp kaçaklar yüzde 50’lerin üzerindeyse, kanalizasyon çalışmıyorsa, ileri biyolojik arıtma tesisi kurulmamışsa, kurmak için teşebbüste bile bulunulmamışsa ‘belediye başkanıyım’ diye hava atıp gezmeyin. Bu işin bir sıralaması var. Muhalefetin yönettiği birçok şehirde ne yazık ki kanalizasyon hatları yok. İleri biyolojik arıtma tesisi yok. Bunun için bir çaba da yok. Sinop’a da Allah bütün güzellikleri vermiş ama insan eliyle o kadar çok kötülük edilmiş ki, burada altyapı sorunu, plan sorunu var. İnşallah bunları önümüzdeki dönemlerde rahatlıkla çözeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“SİNOP’U AYAĞA KALDIRMANIN ZAMANI”

Sinop’un altyapı sorununu çözmek için 130 milyon dolar civarında bir bütçe gerektiğine dikkat çeken Bakan Özhaseki, “Bu bir belediyenin gücü ile olacak değil, dışardan kredi bulup yaptırmak gerekiyor. Bu fonlar da bizde. İnşallah bunu yaparız. Sinop’u ayağa kaldırma zamanı geldi." şeklinde konuştu.

“HER EMEĞİMİZİN ARKASINDA CUMHURBAŞKANIMIZ VAR”

Bakan Mehmet Özhaseki, bu açıdan yerel seçimlerin önemli olduğunu vurgulayarak, “Yerel seçimlerde biz geleceğimizi oylarız. Kendi şehrimizi yönetecek, oradaki sorunlara çare olacak insanı seçeriz. ‘Bütün bu problemleri kim çözer?’ diye bakarız. Bizim her işimizin, her emeğimizin arkasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Her zaman bize destek olur. Unutmayın ki birlikte rahmet vardır.” diye konuştu.