Bakan Özhaseki: “Sene sonuna kadar 200 bin konutu teslim etmiş olacağız”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bin yılın afeti 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma uğrattığı Hatay’da, basın mensuplarıyla birlikte yaptığı şantiye gezisi ve alan incelemelerinin ardından Mustafa Kemal Üniversitesinde düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı’na katıldı. Burada yaptığı konuşmada, deprem bölgesini topyekûn ayağa kaldırmaya gayret ettiklerini ifade eden Bakan Özhaseki, gelecek senenin ortalarına doğru tüm hak sahiplerini konutlarına kavuşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

“SENE SONUNA KADAR 200 BİN KONUTU TESLİM ETMİŞ OLACAĞIZ”

Deprem bölgesinde AFAD’ın bildirdiği hak sahibi sayısının 400 bin civarında olduğunu ifade eden Bakan Özhaseki, “Konut ve iş yerlerinin yapımı için planlamalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda ülke genelinde 1.240 yerde şantiyemiz var. 110 bin kişilik çalışan ordusuyla bu işleri sürdürmeye gayret ediyoruz. 4 bin 333 köy evimizde hasar var. Bu köylerde uzman hocalarımızın tavsiye ettiği çelik evlere başladık. O çelik evlerimiz de çok hızlı şekilde devam ediyor. Şu ana kadar 76 bin kadar konutu teslim ettik. Önümüzdeki aydan itibaren her ay 10-15-20 bin konutu hak sahiplerine teslim edeceğiz. Sene sonuna kadar toplam 200 bin konutu teslim etmiş olacağız.” dedi.

“KONUTLARIN TESLİMİ İÇİN 1 YIL SÜRE VERİYORUZ”

Bakan Özhaseki, konutların teslimi için gece-gündüz çalıştıklarını söyleyerek, “İhalesini yaptığımız veya yapacağımız konutlara 1 yıl süre veriyoruz. Büyük ihtimalle gelecek senenin ortası gibi hak sahiplerinin tamamına konutlarını teslim etmiş oluruz.” diye konuştu. Bakan Mehmet Özhaseki, Dünya Bankası’ndan temin ettikleri krediyi de deprem bölgesindeki illerin alt yapısı için kullanılacağını kaydetti.