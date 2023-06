Bakan Özhaseki, “Sağlam, güvenli ve yerinde dönüşümü önceliyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Bakanlık görevine tekrar atanmasının ardından, çalışma önceliğini deprem bölgesine verdi. Geçtiğimiz hafta depremden etkilenen illerden Adıyaman’da inşa ve ihya çalışmalarını bizzat yakından takip eden Bakan Özhaseki, bugün günün ilk yarısında Malatya’da bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Ardından Kahramanmaraş’a geçen Bakan Özhaseki, incelemelerinin ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi binasında açıklamalarda bulundu.

Depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyen Bakan Özhaseki, “Bu deprem gerçekten sadece son yüzyılda yaşadığımız en büyük afet değil. Anadolu topraklarına gelip medeniyet kurduğumuz bin yıllık tarihimizde rastlayabildiğimiz en büyük felaket. Evet, 11 ilimizi kapsıyor. Ama yüzlerce ilçemiz, binlerce köyümüz bundan etkilendi. 50 bin canımızı toprağa verdik. Maddi boyutunu hiç konuşmuyoruz. İnşallah altından kalkacağız. Ama bunun açmış olduğu yara gerçekten hepimizin yüreğini kanattı. Hasar olarak da bakıldığı zaman 680 bin civarında konut yeniden yapılmak durumunda. 170 bin civarında da ahır, depo, tek katlı dükkan gibi iş yerlerimiz yapılacak. Söz verdiğimiz gibi en kısa süre içerisinde, Allah’ın izniyle biz bunların altından kalkarız.” dedi.

Depremler öncesi tedbirin önemine vurgu yapan Bakan Özhaseki, “Elbette mümin insanlarız, tevekkül ederiz ama tedbiri de elden bırakmamanın esas olduğunu hepimiz bilmeliyiz. Eğer Japonya'da deprem olduğunda insanlar evinde sadece oturuyorlar ve oralarda büyük depremler karşısında vatandaş hiç aldırış etmiyorsa; bundan ders çıkarmamız gerekiyor. Hepimiz şunu bilelim ki; üzerinde yaşadığımız bu cennet vatanın en büyük dezavantajı bir deprem kuşağında yer alması. Son yüzyılda bu topraklarda 226 tane 6 ve üzerinde şiddette deprem meydana gelmiş. Denizde olanları saymazsak ana karamız üzerinde 60’dan fazla deprem var. Yani neredeyse bir buçuk yılda bir; 6 büyüklüğünde deprem olmuş. 100 yılda toprağa deprem nedeniyle verdiğimiz canlarımızın sayısı 130 bin. Arkadaşlar bundan ders almazsak neyden ders alacağız biz?” dedi.

“Sağlam, güvenli ve yerinde dönüşümü önceliyoruz”

Bakan Özhaseki, depremden etkilenen 11 ilin bir an önce ayağa kalkması için amansız bir şekilde çalıştıklarını belirterek, “Özellikle şehir merkezlerinde afet konutlarımızın inşasını hızlandıracak alternatif formüller üzerinde istişarelerimiz sürüyor. Bir an önce şehirlerdeki ticari hayatın canlanması, yerel hareketliliğin artırılması, yıkıntı olan yerlerde eski canlılıkların yeniden sağlanabilmesi için “sağlam, güvenli ve yerinde dönüşümü” önceliyoruz. Hayatın normale dönmesi lazım. Ticaretin canlanması lazım. Bu kadim şehrimizin yeniden eski o şaşaalı günlere dönmesi lazım. Bunun içindir ki; şimdi bir toplantı yapıyoruz. Bizler bir taraftan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak zemin etütlerini yaptığımız rezerv alanlarda konut inşaatlarına başladık. Bir taraftan da şehrin merkezinde yerinde dönüşümü sağlamaya gayret ediyoruz. Birtakım yeni formülleri ortaya koymaya gayret ediyoruz. Ama arkadaşlarımız da planlar hususunda epeydir çalıştılar, biraz sonra önce plancıların Kahramanmaraş'la ilgili yapmış oldukları hazırlıkları dinleyeceğiz. Belki bazı yerler var ki oralarda yapılaşma sıkıntılı. O konuları tartışacağız veyahut da yapabileceğimiz ne varsa onu birlikte karar verip önümüze bakacağız. Sonra da yeni formüllerimizi sizlere izah edeceğiz. Sizlerden gelecek birtakım talepler, itirazlar veya “bu doğru, bu yanlış, burada şöyle sorunlar karşımıza çıkar” diyeceğimiz konular varsa hepsini not edeceğiz, inceleyeceğiz ve karara bağlayıp en hızlı biçimde şehrimiz için ortaya koyacağız.” diyerek sözlerini bitirdi.