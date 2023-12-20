Bakan Özhaseki, "rezerv alan" spekülasyonlarına son verdi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TBMM bütçe görüşmelerinde konuştu.

Bakan Özhaseki, konuşmasının büyük bir bölümünü, Asrın Felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından önemi bir kez daha anlaşılan kentsel dönüşüm başlığına ayırdı.

Bakan Özhaseki, kentsel dönüşümün önünü açmak ve süreci hızlandırmak için hazırlanan "Kentsel Dönüşüm Yasası"nın önemini Genel Kurul'da tek tek anlattı.

Bakan Özhaseki, yasada yer alan "rezerv alan", "riskli alan" gibi kavramları örneklerle, net bir şekilde açıklayarak spekülasyonlara son verdi.