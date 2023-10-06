Bakan Özhaseki müjdeyi verdi: Kredi ve hibe miktarı artırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde Yerinde Dönüşüm Kampanyası'na kredi ve hibe miktarının konutlar için 750 bin TL'ye, iş yerleri için 400 bin TL'ye çıkarıldığını açıkladı.

Bakan Özhaseki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; konutlar için 750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi verileceğini, ahırlı köy evleri için 750 bin TL hibe, 1 milyon TL kredi verileceğini ve iş yerleri için 400 bin TL hibe, 400 bin TL kredi verileceğini duyurdu.