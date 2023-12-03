Bakan Özhaseki: 1045 konutu bu ay teslim edeceğiz

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların yeni evlerine kavuşmaları için çalışmalarını gece gündüz sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, Kilis’te afet konutları için başlattığı çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Toplamda 4 bin 58 bağımsız bölümün yapılacağı Kilis’te, ihalesi tamamlanan 2 bin 340 konutun inşaatı hızla yükseliyor. Yatay mimari ve tünel kalıp sistemiyle inşa edilen konutlar, 3+1 ve 2+1 olacak şekilde tasarlandı. Yaşam alanları ve sosyal donatılarıyla birlikte yapımı süren deprem konutlarından inşaatı bitenlerin teslimi bu ay sonuna kadar yapılacak.

“DEPREMİN YARALARINI BİRLİKTE SARMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, depremin yaralarını sarmaya devam ettiklerini belirtti. Depremin vurduğu Kilis’te konutların teslimine bu ay başlayacaklarını bildiren Bakan Özhaseki, “Kilis’te, tarihî ve kültürel dokuyu koruyarak yuvalarımızı inşa ediyoruz. Kilis’imize; konut, köy evi, iş yeri, ahır ve depodan oluşan toplam 4 bin 58 bağımsız bölüm yapacağız. 2 bin 340 konutun ihalesini tamamladık, yapımını sürdürüyoruz. Aralık ayı sonuna kadar 1045 evimizi hemşehrilerimize teslim edeceğiz. 6 Şubat depremlerinin yaralarını birlikte sarmaya devam ediyoruz. Her bir vatandaşımız sağlam, güvenli, iklim dostu yuvasına kavuşana kadar durup dinlenmeden çalışacağız.” ifadelerini kullandı.