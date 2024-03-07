Bakan Özhaseki müjdeyi İzmir'den verdi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Dünya Bankası ile imzaladığı anlaşma kapsamında İstanbul, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ’ın kentsel dönüşümüne büyük bir katkı sunacak olan “İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi”ni hayata geçiriyor. Bakan Mehmet Özhaseki, projenin müjdesini İzmir’de verdi. Bakan Özhaseki, 5 ilin dönüşümünü sağlayacak olan proje kapsamında hak sahiplerine aylık yüzde 0,69 faiz ve 180 ay vadeyle 2,5 milyon TL’ye varan kredi desteği verileceğini açıkladı.

“KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ DOĞRU ŞEKİLDE UYGULAMALIYIZ”

İzmir’de düzenlenen Türkiye İklime ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi Tanıtım Toplantısı’na katılan Bakan Mehmet Özhaseki, Bakanlık olarak deprem gerçeğini bilerek hareket ettiklerini ve şehirleri geleceğe hazırlayacak çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Türkiye’deki yapı stokunun sağlıklı bir şekilde yenilenmesi konusunda kentsel dönüşüme vurgu yapan Bakan Özhaseki, “Kentsel dönüşümü doğru bir şekilde uygulayabilirsek; şehirlerimizi, yaşadığımız konutlarımızı, iş yerlerimizi dirençli hale getiririz.” diye konuştu.

“HAYDİ KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ BİRLİKTE YAPALIM”

Bakan Mehmet Özhaseki, hazırlanan raporlarda İzmir’de 6 ve üzeri bir şiddette deprem üretebilecek 20’den fazla fay hattı olduğunun belirtildiğini kaydederek, “36 bin binanın acilen dönüşmesi lazım. El birliğiyle hareket etmeliyiz. Bu işin de 3 ayağı var. Bakanlık, belediyeler ve şahıslar. Ne yazık ki üzülerek söylüyorum; belediye tarafındaki ayağımız eksik. İsteriz ki gelsinler, dönüşümleri baştan sona beraber yapalım. Fakat, çok kolay bir slogan bulmuşlar, o da ‘Bizler kentsel dönüşme değil, rantsal dönüşüme karşıyız.’ Ne güzel bir kaçış cümlesi. Rica ederim, haydi, kentsel dönüşümü birlikte yapalım.” ifadelerini kullandı.

“İZMİR İÇİN, HÜKÜMET OLARAK ELİMİZDEN NE GELİRSE YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İstanbul, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ’ın kentsel dönüşümüne büyük bir katkı sunacak olan “İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi”nin başlatıldığını ifade eden Bakan Özhaseki, şunları söyledi:

“İçerisinde 5 il bulunan projede, İzmir, pilot il seçildi. Dünya Bankası tarafından ilk etapta 330 milyon 500 bin Euro kredi verilecek. İnşallah, önümüzdeki günlerde bu rakamı güncelleyip, daha yukarı çekeceğiz. Evini yenilemek isteyen herkese aylık yüzde 0,69 faizle, 180 ay vadeli kredi temin ediyoruz. Bu krediden istifade etmek isteyen vatandaşlarımız için müracaat şartlarını önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İzmir’imiz için hayırlı olsun. Elimizi İzmir’den çekmeyeceğiz. Biz bundan sonra da hükümet olarak inşallah elimizden geleni yapacağız. Yerel yönetimler şimdiye kadar ihmalkar davranmış olabilir. Bu işleri ciddiye almamış olabilirler. Bugünün Türkiye’sinde eğer bir belediye başkanı oturduğu 5 sene içerisinde eline mührü almışsa elbette vatandaşla bir arada olacak. Ancak, bu makamdan ayrılacağı zaman geriye dönüp şu soruyu sorması lazım; ‘Benim bulunduğum bölgede depreme dayanıksız evler var. Bunlar için ben ne yaptım?’ Kentsel dönüşüm için gayret içerisinde olmuşsa teşekkür ederiz, değilse vebalden kurtulamaz. Biz, İzmir için hükümet olarak elimizden ne gelirse yapmaya devam edeceğiz. İzmir’de yaptığımız büyük yatırımları devam ettireceğiz. Sadece kentsel dönüşüm alanında değil çevre ve iklim konusunda da bütün çabamız devam edecek.”

Bakan Mehmet Özhaseki, daha sonra canlı bağlantı ile İzmir proje ofisinin açılışını gerçekleştirildi.