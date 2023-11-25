Bakan Özhaseki, medya temsilcilerini Kayseri Kalesi'nde ağırladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, medya temsilcilerini, şehrin sembol yapısı olan Kayseri Kalesi'nde ağırladı. Kayseri Kalesi’ni gezdiren ve kalenin tarihi yapısını anlatan Bakan Özhaseki, deprem bölgesinin hızla ayağa kaldırılması için yürütülen çalışmalardan, kentsel dönüşüm çalışmalarına kadar pek çok konuda gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bakan Mehmet Özhaseki, Anadolu Yayıncılar Federasyonu ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Kadir Has Kültür Merkezinde düzenlenen Çevre, İklim, Turizm ve Medya Konferansı için geldiği Kayseri’de medya temsilcileriyle de bir araya geldi.

Toplantı sonrası medya temsilcilerine Kayseri Kalesi’ni gezdiren Bakan Özhaseki, kalenin tarihi yapısının yanı sıra 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından Bakanlık tarafından sürdürülen inşa ve ihya çalışmaları, kentsel dönüşüm konusu, sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadelede gelinen son durum hakkında bilgiler verdi.

Deprem bölgesini bir an önce inşa ve ihya etmek için gece gündüz çalıştıklarını belirten Bakan Özhaseki, Bakanlık olarak vatandaşları bir an evvel evlerine kavuşturmak için uğraştıklarını ifade etti.

Buluşmada, olası Marmara depreminin ve kentsel dönüşüm çalışmalarının siyaset üstü bir mesele olduğunu da açıklayan Bakan Özhaseki, gazetecilerin sorularını da cevapladı. Bakan Özhaseki, daha sonrasında medya temsilcileriyle ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.