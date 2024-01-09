Bakan Özhaseki: Malatya güçlü ve dirençli şekilde ayağa kalkacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; bin yılın afeti Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından bölgenin ihya ve inşası için başlattığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor; depremzedelerin sıcak yuvalarına bir an evvel kavuşmaları için yapımına başladığı kalıcı konutların inşaatlarını bir bir tamamlıyor. 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya’da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle yapılan afet konutları ve köy evlerinin inşaatları hızla yükseliyor. Yapımı kısa sürede tamamlanan konutlar, depremzedeler tarafından da büyük beğeni topluyor.

“TAMAMLADIĞIMIZ KONUT VE İŞ YERLERİMİZİ EN KISA SÜREDE TESLİM EDECEĞİZ”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmî sosyal medya hesabı üzerinden Malatya’da yürütülen çalışmalara ilişkin bir video paylaştı. Bakan Mehmet Özhaseki, paylaşımında Malatya'yı eski güzelliğine ve canlılığına kavuşturmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti. Afet konutları, köy evleri ve Bakırcılar Çarşısı’na dikkat çeken Bakan Özhaseki, “Vatandaşlarımızın mutluluğu, bizim de gururumuz oldu. Malatya'da tamamladığımız konut ve iş yerlerimizi en kısa sürede teslim edeceğiz. Malatya'mız, güçlü ve dirençli bir şekilde ayağa kalkacak.” şeklinde konuştu.

“DEVLETİMİZE HELAL OLSUN”

Bakan Mehmet Özhaseki’nin paylaştığı videoda depremzedelerin; afet konutu, köy evi, geçici iş yerleri ile Bakırcılar Çarşısı’nda devam eden çalışmalara ilişkin görüşlerine de yer verildi. Videoda depremzedeler, konutların yapımının kısa sürede gerçekleştirilmesinden dolayı duydukları mutluluklarını dile getirdi. Depremzede bir vatandaş, çok büyük bir felaketi yaşadıklarını belirterek, “Depremden sonra yapımına başlanan TOKİ’nin afet konutları bitmek üzere. Şu imkânlar bile bizim için mucize.” dedi. Afet konutlarının her yönüyle kusursuz şekilde inşa edildiğini söyleyen başka bir afetzede ise, “Helal olsun, köy evlerini yaptılar. Akrabalarımızın hasar alan evlerinin yerine yapılan konutlar, onların hayatlarında göremeyecekleri kadar güzel bir şekilde inşa edildi.” diye konuştu.

BAKIRCILAR ÇARŞISI HIZLA YAPILIYOR

Yapıların hızla tamamlanmakta olduğunu dile getiren bir esnaf ise, “Malatya için yapılan konutlar hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Ben bu kadar hızlı olabileceğini tahmin etmiyordum. Bu hızda ilerlemeleri bizi sevindirdi. Vatandaşları mağdur etmemek için ellerinden geleni en iyi şekilde yaptılar.” dedi. Başka bir esnaf da, “Malatya’nın belli noktalarına esnaf konteynerleri koydular. Kısa süre içerisinde çarşı merkezinde güzel bir çalışma başladı. İnsanlara bir heyecan geldi, insanlarda bir umut yeşerdi. Sabah akşam devlete dua ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Devlet olmasa ülke olmaz, memleket olmaz. Devlet her zaman var olsun.” şeklinde konuştu. Vatandaşlar, kısa süre önce temeli atılan Bakırcılar Çarşısı’nın yapımının da çok hızlı bir şekilde sürdüğünü belirterek bundan mutluluk duyduklarını kaydettiler.

“DEVLET OLMASA ÜLKE OLMAZ, MEMLEKET OLMAZ”

Malatya’da hızla devam eden çalışmalardan büyük bir memnuniyet duyan depremzede vatandaş, “Sabah akşam dualarımızda devlete dua ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Devlet olmasa ülke olmaz, memleket olmaz. Yani devlet her zaman var olsun.” diyerek duygularını dile getirdi.