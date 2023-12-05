Bakan Özhaseki: Kentsel dönüşümden başka çözüm yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Eğin Köyü’nde, Afet Köy Evleri Anahtar Teslim Törenine katıldı. Bakan Mehmet Özhaseki, törende yaptığı konuşmada, 6 Şubat’ta üst üste 2 deprem yaşandığını ve bunlardan en çok etkilenen illerin birisinin de Malatya olduğunu söyledi. AK Partili 810 belediyenin, deprem bölgesinde aylarca çalıştığını söyleyen Bakan Özhaseki, “Önce arama kurtarma faaliyetleri, ekmek, su, iaşe gibi ilk yardımlar, daha sonra çadır kurma, konteyner kent kurma, temizlik hizmetleri gibi belediyecilik hizmetlerinde bütün belediye başkanı arkadaşlarımız aylarca görev yaptılar. Daha doğrusu birkaç deprem turisti hariç bütün bir millet ayaktaydı.” ifadelerini kullandı.

“46 BİN KONUTUMUZ OTURULABİLECEK DURUMDA”

Bakanlık olarak başladıkları 200 binden fazla deprem konutunun inşaatının devam ettiğini belirten Bakan Özhaseki, “Şu anda 46 bin konutumuz verilebilecek ve oturulabilecek durumda. Her ay 10 bin-20 bin yaptıkça vatandaşa teslim edeceğiz. Bunun dışında şehir merkezlerinde 100 bine yakın konuta başlayacağız.” şeklinde konuştu.

“BÜTÜN BU İŞLERİ YAPARKEN SIFIR TOLERANS ESASI ÜZERİNDE ÇALIŞACAĞIZ”

“Bütün bu işlerin altından kalkabilmek, irade ister” diyen Bakan Özhaseki, “Çok şükür bu irade bizim iktidarımızda var. Bunların altından biz hep birlikte kalkacağız. Bundan sonra bütün bu işleri yaparken ‘sıfır tolerans’ esası üzerinde çalışacağız. Hiç kimse bundan sonra fay hatlarının bulunduğu yere inşaat yapamayacak. Dere yataklarının ağzına asla ve asla inşaat yapılmasına izin vermeyeceğiz. Sıvılaşma olan yerlere izin vermeyeceğiz. Çünkü bir kere ciğerimiz yandı. Bir daha da yansın istemiyoruz.” dedi.

“ÇÖZÜM, KENTSEL DÖNÜŞÜM”

Türkiye’nin deprem ülkesi olduğunun altını çizen Bakan Mehmet Özhaseki, depreme hazırlık konusunda tek çözümün kentsel dönüşüm olduğunu belirtti. Bakan Özhaseki, “Bu işlerin bir tek çözümü var. O çözüm de kentsel dönüşümdür. Kentsel dönüşümden başka bir çözüm yok. Eğer bilen varsa lütfen söylesin. Biz, o fikirlere de açığız.” ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm önünde ne kadar engel varsa bunları aşacak şekilde ‘Kentsel Dönüşüm Yasası’nı hazırladıklarını ve Meclis’te kabul edildiğini hatırlatan Bakan Özhaseki, “Artık önümüzde kimse duramaz. Çok hızlı bir şekilde bu kentsel dönüşüme başlayacağız.” dedi.

“BİZ DOĞRU İŞ YAPARAK TÜRKİYE'Yİ OLASI DEPREME HAZIRLAMAK İSTİYORUZ”

Kentsel dönüşüm aleyhinde birtakım küçük grupların kampanya başlattıklarını vurgulayan Bakan Özhaseki, “Bazı gruplar var ki, iyi olan gidişat karşısında hiç çeneleri durmaz. Şimdi bir kampanya başlattılar, ‘Bakanlık var ya, Sultanbeyli'den vatandaşı alacak, Kadıköy'deki milletin evlerini boşaltacak, milletin evini elinden alacak.’ diye. Hangi iktidar vatandaşına zulmetmek için ortaya çıkar? Kime eziyet ettik ki? Ama engelleyebilmek adına çırpınan bir sürü de gruplar gördük. Fikirtepe’de mesela. Binlerce insan evini boşaltmış. Ortada bir tane gecekondu var, oturulmuyor, briketten, iki odalı. Onun üzerinden kampanya başlattılar. ‘Mülkiyet hakkı’ dediler, binlerce insanı mağdur ettiler. Peki, binlerce insanın yaşam hakkı ne olacak? Güvenliği ne olacak? Siz orada iki odalı bir briket için ideolojik bir kavga veriyorsunuz. Şimdi de buna benzer fırtınalar estiriyorlar. Hiç umurumuzda değil. Nihayetinde biz doğru iş yaparak Türkiye'yi olası depreme hazırlamak istiyoruz.” diye konuştu.

“HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPSIN”

Kentsel dönüşümü, ‘rantsal dönüşüm’ olarak göstermeye çalışanlar olduğuna dikkat çeken Bakan Özhaseki, “‘Efendim biz rantsal dönüşüme karşıyız.’ Yapma ya! Herkes, rantsal dönüşümü çok istiyor da bir tek siz karşısınız, öyle mi?” Kentsel dönüşümü adaletlice hazırlayın gelin, sakın rantsal dönüşüm yapmayın. Bu sözü söyleyerek kaçamazsınız. Size açık duyuru yapıyorum. Herkes üzerine düşeni yapsın.” şeklinde konuştu.

ŞEHİR MERKEZİNDE 22 BİN KONUTUN DAHA İNŞASINA BAŞLANIYOR

Bakan Mehmet Özhaseki, konuşmanın ardından Eğin Köyü’nde yapılan Afet Köy Evlerinden temsilen 8’inin anahtarlarını vatandaşlara teslim etti. Bakan Özhaseki’nin Malatya programı kapsamında ayrıca, devam eden deprem konutu inşaatlarına ilaveten şehir merkezinde yapılacak 22 bin konutun daha inşasına başlanıyor.

BAKAN ÖZHASEKİ, BÖLGEDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BRİFİNG ALDI

Bakan Mehmet Özhaseki, Afet Köy Evlerinin Anahtar Teslim Töreninden sonra, Malatya Valiliğini ziyaret ederek, şehir hakkında Vali Ersin Yazıcı'dan bilgi aldı. Ardından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret eden Bakan Özhaseki, Malatya'da yürütülen dönüşüm ve inşa çalışmaları hakkında Başkan Selahattin Gürkan’dan bilgi aldı. Bakan Özhaseki ayrıca, Bakırcılar Çarşısı'ndaki iş yeri alanlarında incelemelerde bulundu.