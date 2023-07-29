Bakan Özhaseki: Konutlar bitene kadar bölgeden ayrılmayacağız

Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen illerden Malatya'da Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Bakırcılar Çarşısı'nın temeli atma töreninde, projenin hayırlı olmasını diledi.

Önceki ziyaretlerinde bu bölgenin şehrin kalbi konumunda olduğunu gördüğünü ve bir an önce işe başlamak için harekete geçtiklerini anlatan Özhaseki, "Daha önce rezerv alanlarda birtakım inşaatlara başladık ama şehir merkezlerinde yerinden dönüşümü ve meydan projelerini çıkarabilme adına ilk Malatya'dan başlatıyoruz. Daha sonra inşallah devamında Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay'da da şehir merkezlerini bu şekilde inşa ederek devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

"14 milyon vatandaşımız etkilendi"

Bakan Özhaseki, büyük bir felaketle karşı karşıya kaldıklarını hatırlatarak, "Bu felaket gerçekten bizim bin yıllık Anadolu medeniyetimizi kurduğumuz, yaşamaya çalıştığımız bu topraklarda karşımıza çıkan herhalde en büyük felaket idi. Bundan daha büyük bir felaketle karşılaşmadık. 11 il deniyor ama 18 il etkilendi. 14 milyon nüfus etkilendi ve 680 bin konut, 170 bin iş yeri yıkıldı." ifadelerini kullandı.

Felaketi fırsata dönüştürmenin en iyi yolunun sağlam, güvenilir konutlar yapmak olduğunu belirten Özhaseki, bu konuda taviz vermeyeceklerini ve 8-9 şiddetindeki depremlere dayanıklı konutlar inşa edeceklerini söyledi.

Yerinde dönüşüm projelerine 134 bin civarında müracaat olduğunu belirten Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

" 55 bin kişi çadırlarda, 75 bin kadar kardeşimiz yurtlarda, sosyal tesislerde, 450 bin kadar kardeşimiz konteynerlerde kalıyor ve 300 binden fazla aileye de kira yardımı yapıyoruz. Onlar oralarda çadır kentlerde ve zor şartlarda yaşarken bizim de önceliğimiz burası, bir an önce gelelim bunları yapalım, kardeşlerimizi evine gönderelim, onlar evine otursunlar ve bizlere de dua etsinler. İnşallah bunu yapıncaya kadar buralardan ayrılmayacağız, buralardan çıkmayacağız."

Yerinde Dönüşüm Projesi'nin temeli Malatya'da atıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmak için başlatılan Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında ilk temel, Malatya'nın Bakırcılar Çarşısı'nda atıldı.

Toplam 250 bin metrekare alanda kurulacak Bakırcılar Çarşısı'nın ilk etabında 7 bin 600 metrekare alanda, 293 dükkan ve 165 araçlık kapalı otopark inşa edilecek.