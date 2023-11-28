Bakan Özhaseki: “Kimsenin malında, mülkünde gözümüz yok”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında evlere el konulacağı iddialarına cevap verdi. Bakan Özhaseki, “Bakanlık milletin evlerine el koyup da ne yapacak? Türkiye’de bir cenah, olayı sadece ve sadece düşünce ideolojisinden bakıp sırf muhalefet olsun diye yalan yanlış laf söylüyor. Kimse endişe etmesin. Kimsenin ne malında ne mülkünde gözümüz yok. Evinde rahatça otursun. Kimsenin mülkiyet hakkına halel gelmez. Hiç kimsenin hakkı zayi de olmaz.” dedi.

Bakan Mehmet Özhaseki, katıldığı canlı yayında Bakanlığın deprem bölgesindeki çalışmaları, orta hasarlı binaların durumu ve Kentsel Dönüşüm Yasası ile ilgili merak edilen soruları cevapladı.

Deprem bölgesinin yeniden ihyası için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirten Bakan Mehmet Özhaseki, yaklaşık 250 bin konutun inşaatına başlanıldığını söyledi. Bakan Özhaseki, “Yılbaşından önce 50 bin civarında konutu teslim edeceğiz. Her birini inşaatına başladığımız tarihten itibaren de bir sene içerisinde teslim edeceğiz.” dedi.

“ORTA HASARLILARIN 2 SEÇENEĞİ VAR”

Orta hasarlı binalar konusunda da değerlendirmelerde bulunan Bakan Özhaseki, “Orta hasarlı binaların sahipleri için ikili bir seçenek var. ‘Bu binalar yorgun. Yıkın ve ağır hasarlıya aşırı hasarlı gibi görün ve orada yeni binamızı, evimizi verin’ diyorlarsa, tamam. Ağır hasarlı gibi göreceğiz, hak sahibi yapacağız. Orta hasarlılara yeni evlerini vereceğiz. Yerinde dönüşmek istiyorlarsa da yıksınlar. Hak sahibi olarak 1,5 milyon lira daire başı para vermeye devam edeceğiz.

‘Yok, biz orta hasarlı olduğuna göre güçlendiririz’ diyorlarsa, evet yasa buna izin veriyor. Önümüzdeki ayın 29’una kadar müracaat etsinler. ‘Biz güçlendirmek istiyoruz’ desinler. Ondan sonraki Nisan ayının başına kadar da bu raporlarını getirsinler ve evlerini güçlendirmeye başlasınlar.” diye konuştu.

“DEPREME KARŞI TEK ÇÖZÜM KENTSEL DÖNÜŞÜM”

Dünyada en riskli 5 deprem ülkesi bulunduğunu ve bunlardan birisinin de Türkiye olduğunun altını çizen Bakan Özhaseki, “Her deprem olduğunda ağlayıp, hep beraber yardıma koşup, sızlayıp, vicdanımızı biraz avutup devam mı edelim? Son 20-30 yıl içinde bakarsanız kaç ay depreme koştuk böyle biz. Peki bunun çözümü ne dersiniz? Çözüm kentsel dönüşüm. Dünyada bunun yolu başka türlü bulunamamış. Eğer bilen varsa lütfen söylesin.” dedi.

“EVLERİNDE OTURMAYA DEVAM EDEBİLİRLER”

Kentsel dönüşüm yasasındaki “50+1”e yönelik itirazlara ilişkin soru üzerine de Bakan Özhaseki, “50+1 sağlandığında itiraz edenlere baktığımızda ben inanıyorum ki vatandaşımızın yüzde 100’ü ‘evimizi güvenli hale getirin’ diyor. Kimse eşini, çocuklarını kaybetmek istemiyor. Ama endişeleri var. Bunları nasıl gidereceğiz? Evlerinden çıktıklarında kira yardımında bulunacağız. Bunu da zaman zaman güncelliyoruz. Sonrasında eğer bir değer farkı oluşacaksa bunu da minimize etmeye çalışıyoruz. Yani ödeyebilecekleri bir miktarda tutmaya çalışıyoruz. ‘Yarısı Bizden’ kampanyaları var. Bunları yapacağız. Vatandaşın üstüne çok yük gelmeden cüzi bir miktarda kurtarmaya çalışacağız. Vatandaş, ‘Ben onu da ödeyemem. 1 lira da veremem’ derse o zaman ölünceye kadar evinde oturabilir. Kimseye de bir şey demiyoruz. Ama tapuya borcu hususunda da bir şerh düşeceğiz. Öldükten sonra mirasçıları, o borcu ödediği gün tapusunu alabilecekler.” diye konuştu.

“KİMSENİN MÜLKİYET HAKKINA HALEL GELMEZ”

Kentsel dönüşüm çalışmaları esnasında ‘evlere el konulacağı’ yönündeki iddialara da cevap veren Bakan Özhaseki, “Bakanlık milletin evlerine el koyup da ne yapacak? Türkiye’de bir cenah, olayı sadece ve sadece düşünce ideolojisinden bakıp sırf muhalefet olsun diye yalan yanlış laf söylüyor. Kimse endişe etmesin. Evinde rahatça otursun. Kimsenin ne malında ne mülkünde gözümüz yok. Kimsenin mülkiyet hakkına halel de gelmez. Hiç kimsenin hakkı zayi de olmaz.” ifadelerini kullandı.

“ONLARA MANİ OLACAK NOKTA KADAR DAHİ ENGELLEYİCİ BİR YASA GELMEDİ”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘taleplerimiz karşılıksız bırakıldı’ şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Bakan Özhaseki, “Herhalde bizim ne yapmak istediğimizi anlamamış veya ekibi anlatmamış. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın kurulması, Bakanlığımızın kendi iç çalışması. Onları ilgilendiren bir şey yok. İmamoğlu kendi içinde daire başkanlarını ayarlarken ben karışıyor muyum işine? İşine baksın. Ben kendi Bakanlığım içerisinde, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurulmasını, Türkiye'de nasıl yürüteceğimi İmamoğlu’na mı soracağım? Kentsel dönüşüm yasası 2 ana hat üzerinden işler. Birisi belediyeler yasasında var. Hiçbir değişiklik olmadı. İkincisi, kolaylaştırıcı maddeler var, onlar için de geçerli. Başlasınlar bir an önce. Hiç kimse onların ellerini tutmuyor ki. Şu anda önlerini kesecek, onlara mani olacak nokta kadar dahi bir engelleyici yasa gelmedi. Kolaylaştırıcı yasa geldi.” şeklinde cevap verdi.

İstanbul ile ilgili kentsel dönüşüm çalışmalarını da değerlendiren Bakan Mehmet Özhaseki, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir taraftan kentsel dönüşüme başlamak istiyorsa, önünde ne engel varsa, sonuna kadar, gelsin yanında ben duracağım. Gelsinler, yeter ki çalışmak istesinler. Herhalde danışmanları bu konuyu izah edemediler.” ifadelerini kullandı.

“NET VE ŞEFFAFIZ”

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) riskli alanlarla ilgili açıklamalarının sorulması üzerine Bakan Mehmet Özhaseki, “Bunların hepsi boş, havada kalan sözler. Derlerse ki, ‘Şurası niye riskli alan edildi kardeşim?’ O zaman bakarım dosyaya ve gerçekten kendilerini bilgilendiririm. O kadar net ve şeffafız. Ama genellikle şöyle yapıyorlar; ‘Efendim, biz kentsel dönüşüme karşı değiliz, rantsal dönüşüme karşıyız.’ Kolaycılıkla, kenara kaçmanın manası yok. Bu bir slogan haline geldi. Her ne ise söyledikleri somut olarak söylesinler. Ben de onlara somut olarak cevap vereyim. Ama ideolojik takıntılarla bakarak bu işlerin altından kalkılmaz. Ne yapılmışsa hepsine itiraz ederek bu işlerin önü alınmaz. İyi niyetle çıkarılmış bir yasa var ortada.” diye konuştu.