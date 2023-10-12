Bakan Özhaseki, Kartopu ailesinin ev sevincine ortak oldu

Bakan Mehmet Özhaseki, Hatay’ın Altınözü ilçesi Babatorun Köyü’nde Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle ilk etapta inşaat çalışmaları tamamlanan 25 köy evinin Anahtar Teslim Töreni’ne katıldı.

Konutları hak sahiplerine teslim eden Bakan Özhaseki, daha sonra Ahmet-Emine Kartopu çiftinin yeni evine konuk oldu. Bakan Mehmet Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, Kartopu ailesine ‘hayırlı olsun’ dileklerinde bulundu. Kartopu ailesine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileten Bakan Mehmet Özhaseki, “Cumhurbaşkanımızın selamını getirdim size. Eviniz çok güzel olmuş, güle güle, ağız tadıyla oturun. Cumhurbaşkanımıza, bizlere dua edin.” diye konuştu.

AHMET KARTOPU: “BEN SİZİ ÇOK SEVDİM”

92 yaşındaki Ahmet Kartopu’nun, “Ben de Cumhurbaşkanıma çok selam ederim, gözlerinden öperim. Ben sizi çok sevdim, onu söyleyeyim. Allah sizi eksik etmesin. Allah hükümetimizi başımızdan eksik etmesin.” şeklindeki sözleri üzerine Bakan Özhaseki de, “Biz de sizi çok sevdik” dedi.

İnşaatın beklediklerinden daha erken bittiğini belirten Emine Kartopu ise, eski evlerinden daha güzel bir eve kavuşmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Bakan Özhaseki’ye teşekkür etti.