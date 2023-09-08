Bakan Özhaseki İncesu Üzüm Festivali'ne katıldı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de İncesu Belediyesi tarafından tarihi Kara Mustafa Paşa Kervansarayı'nda düzenlenen 28. Kültür, Turizm ve Üzüm Festivali'ne katıldı. Festivalde yaptığı konuşmada, İncesu’nun üzümleriyle akla geldiğini ifade eden Bakan Özhaseki, önceden 2 olan üzüm çeşidinin bugün arttığını söyledi. Özhaseki, festival kapsamında düzenlenecek konserleri iptal eden ve konser parasını deprem bölgesindeki çocuklara yardım için kullanan İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek’e teşekkür etti.

"Hüner bir şehri adam etmektir"

Belediye Başkanlığı döneminden itibaren Kayseri’de önemli çalışmalar yaptıklarının altını çizen Özhaseki, “1994’ten bu tarafa elhamdülillah koşturuyoruz, gayret ediyoruz. Ve neticesinde de insanlarımızın duasını alıyoruz. Hani Fatih Sultan Mehmet Han Demiş ya hüner bir şehri abat etmektir. Kalbin abat etmektir. Yani günümüz Türkçesiyle marifet, hüner bir şehri adam etmektir, ihya etmektir, imar etmektir.

Ama ondan daha kıymetlisi yaşayan insanların gönlünü hoş tutabilmek onların duasını alabilmektir. Elhamdülillah senelerdir bu prensiplere dikkat ederek biz de belediyecilik yapıyoruz, hizmet ediyoruz. Elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Bugün de burada böyle bir toyda sizlerle beraber olmak, yüzü gülerken insanlarla beraber mutluluk içerisinde hep birlikte aynı kaderi paylaşmak, Allah'a hamdolsun bizim için övünç vesilesi.” ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki, konuşmasının ardından en iyi üzüm yetiştiren çiftçilere ödül verdi. 78 üreticinin 33 farklı türden üzümle katıldığı yarışmada birinci, ikinci ve üçüncü olan üreticilere plaket verildi. Özhaseki, festivalde birinci olan Metin Karasu’ya plaket ve ödülünü takdim etti. Ayrıca; çeyrek altın, bağ makası ve bağ testeresi, elektrikli ilaçlama pompası da hediye edildi.