Bakan Özhaseki: Her şey, çocuklarımızın yüzünü güldürebilmek için

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Eğitim ve Yayın Daire Başkanlığı, deprem bölgesindeki çocukların yüzünü bir nebze olsun güldürebilmek için ara tatil etkinlikleri düzenliyor. Hafta sonu Kahramanmaraş’ta başlayan ve bugün Hatay’da devam eden etkinliklerde, balon ve kukla gösterileri, karaoke, ‘tahmin et bakalım’ gibi çocukların katılım sağlayacağı aktivitelerin yanı sıra geleneksel oyunlar, dev jenga, sihirli labirent ile depremin çocuklar üzerindeki etkisinin azaltılması amaçlanıyor. Etkinliklerde ayrıca çocukları çevre konusunda bilgilendirmek ve geri dönüşümün önemini eğlenerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla da atölye çalışmaları ve sahne gösterileri de düzenleniyor.

“HER ŞEY, ONLARIN BİR TEBESSÜMÜ İÇİN”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ara tatilde de deprem bölgesinde çocukların yanında olduklarını söyledi. Bakan Özhaseki mesajında, “Her şey, çocuklarımızın yüzünü biraz olsun güldürebilmek için.” dedi.

“ARA TATİLDE, ARKADAŞLARIMIZLA EĞLENİYORUZ”

Çocuklar, oyun alanlarında çok eğlendiklerini söyleyerek, “Ara tatilde arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz, oyunlar oynuyoruz. Çok mutlu oluyoruz.” dedi. Çocuklar, ara tatilde düzenledikleri böyle bir etkinlik için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na teşekkür ettiler.

ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU AİLELERİNE MORAL OLUYOR

Çocuklar gün boyu çeşitli oyunlarla eğlenirken; çocukların mutluluğu ailelerine de moral oldu. Çocuklarının yüzlerindeki gülümseme için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na teşekkür eden veliler, ara tatilde böyle bir etkinliğin düzenlenmesinin çok anlamlı olduğunu ve çocuklarının mutluluğuyla mutlu olduklarını ifade etti.

ETKİNLİKLER, 17 KASIM’A KADAR DEVAM EDECEK

İlki Kahramanmaraş’ta başlayan ve konteyner kentlere yakın uygun alanlarda düzenlenen etkinlikler, Hatay, Kilis, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya’da 17 Kasım’a kadar sürecek.