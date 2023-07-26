Bakan Özhaseki: Her aşamada desteğimizi sürdüreceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından deprem bölgesini hızla ayağa kaldırmak için hayata geçirilen ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi, afetzede vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Hibe ve kredi desteği sağlayan projeye, deprem bölgesindeki tüm illerde olduğu gibi Adıyamanlı vatandaşlardan da yoğun talep geldi. Bakanlığın denetiminde ev ve iş yerlerini yapmak isteyen afetzedeler, projeyi çok beğendiklerini ve evlerinin yerinde yapılacak olmasından dolayı da mutlu olduklarını dile getirdi.

“Bakanlık olarak desteğimizi ve denetimlerimizi sürdüreceğiz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmî sosyal medya hesabından yayımladığı paylaşımda, “Depremden en çok etkilenen illerimizden Adıyaman’da da vatandaşlarımız ‘Yerinde Dönüşüm’ projemize yoğun ilgi gösteriyorlar. Adıyaman’da da ev ve iş yerlerini yerinde dönüştürmek isteyen vatandaşlarımızın yanındayız. Yapıları tamamlanıp teslim edilene kadar her aşamada Bakanlık olarak desteğimizi ve denetimlerimizi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Bakan Özhaseki'ye teşekkür

‘Yerinde Dönüşüm’ projesiyle hem eski komşularıyla aynı yerde olma hem de sağlam ve güvenilir konutlara kavuşma hayalleri gerçekleşecek olan Adıyamanlılar; projeyi çok beğendiklerini ifade ettiler. Evlerinin yerinde yapılacak olmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Adıyamanlı depremzedeler, “Devletimiz harika bir proje yapıyor. Cumhurbaşkanımız ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızı yürekten destekliyor ve teşekkür ediyoruz. Evlerimizi ve iş yerlerimizi yerimizde yaptığımız zaman daha mutlu olacağız, daha iyi olacağız. 500 bin lira hibe ve 500 bin lira kredi veriliyor. Bizim için çok iyi bir destek olacak. Onun için güzel bir proje.” dedi.