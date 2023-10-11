Bakan Özhaseki Hatay’da şehit cenazesine katıldı

Pençe 1-2 Harekâtı kapsamında Irak’ın Kuzeyi Goraspi Üs Bölgesi ile Dayvan Üs Bölgesinde, terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda şehit düşen Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak, memleketi Hatay’da toprağa verildi. Şehit Mustafa Çakmak’ın, Reyhanlı Abuzer Camii’nde kılınan cenaze namazına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, il protokolü, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Çakmak’ın cenazesi daha sonra, Reyhanlı Hacı İnayet Mursaloğlu Asri Mezarlığı'nda dualar eşliğinde toprağa verildi.

Cenaze töreninde Şehit Mustafa Çakmak’ın babası Abdullatif Çakmak’ın yanında yer alarak acısını paylaşan Bakan Özhaseki, “Rabbim yiğidimizi, Peygamber Efendimize komşu eylesin. Ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize sabırlar versin.” dedi.